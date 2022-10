Ministar odbrane Miloš Vučević: Najveće povećanje plata od prvog januara u Vojsci Srbije, 25 odsto će biti viša primanja

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević govorio je jutros o aktuelnim društvenim pitanjima, situaciji na Kosovu.

Gostujuću u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić novi ministar je prevashodno istakao da će od januara najveće povećanje plata u Srbiji biti u sektoru Vojske Srbije.

Pripadnici Vojske Srbije će dobiti tri mesečne plate više nego što su imali u ovoj godini

Čast mi je što sam deo ovog tima. Najveće povećanje plata od 1. januara biće za pripadnike Vojske Srbije, 25 posto će biti veća. Ne govorim samo o oficirima, podoficirima i profesionalnim vojnicima. Govorim i o civilnom sektoru, koji radi u tehničko-operativnim, u tehničko-remotnim centi sektorima, oko 3.700 civila u službi vojske Srbije, a koji su neophodni za logostičku podršku i razvijanje novih sistema u Vojsci Srbije će biti isto uključeni u paket. To je ubedljivo najveće povećanje u celom javnom sektoru. Pripadnici Vojske Srbije će dobiti tri mesečne plate više nego što su imali u ovoj godini. To je kao 15 plata koje imaju tokom 2022. godine. Mislim da neće biti niža plata od 65.000 dinara za taj profesionalni sastav Vojske Srbije. I ja ću se boriti da taj standard raste iz godine u godinu. Vojnički kadar ima i smeštaj, ishranu, odeću i obuću i pravo da jednostavnije i jeftinije rešava stambeno pitanje. Tu postoje i druge privilegije. Moj apel je da se ide u snažniju promociju i popularizaciju Vojske Srbije, hoćemo da vidimo mnogo više mladića i devojaka u službi vojske. I naravno, kada dođe momenat će se razgovarati o nekom vidu obaveznog služenja vojnog roka. Moramo da sagledamo situaicju u svetu i regionu. Ne želeći da ratujemo, ne znači da ne smemo biti spremni, uplašeni i kilavi. Naravno, modernizacija naoružanja i opreme za pripadnike Vojske Srbije.

Ministar Vučević: Situacija je izuzetno složena, neće biti dozvoljen pogrom Srba i niko se neće iživljavati nad njima

Ministar Vučević naglasio je da će se država Srbija brinuti o svojim ljudima na Kosovu i Metohiji, da neće dozvoliti sukobe, ali i ako dođe do njih Srbija se neće odreći svoje teritorije.

-Ja da sam razmišljao ko je na udaru ko nije, ne bih ni prihvatio ovu dužnost. Ne znam ko će biti na udaru, verovatno oni koji budu istrajniji u zaštiti državnih interesa. Zaista me to ne interesuje, lečim se tako što to ne čitam. Mi smo pre dva dana imali s predsednikom i ljudima koji su najangažovaniji po ovim pitanjima sastanak sa Srbima sa Kim. To nije lak sastanak, jer gledate u oči ljude koji su nespokojni, uplašeni, zabrinuti, morate da im pružite uveravanja da će njihova zemlja biti uz njih i da vodite računa i o svim građanima Srbije, da sačuvate mir i stabilnost, ali da ne dozvolite da se neko iživljava, progoni ili ubija Srbe na KiM. Posle toga smo imali Savet za nacionalnu bezbednost. Situacija je složena. Kada s druge strane imate Aljbina Kurtija, ja ne mogu da pretpostavim šta može da se desi. Državni organi Srbije su analizirali sve moguće scenarije. I ono što svi moraju da znaju, Srbija neće dozvoliti ratne igre Prištine, neće biti Oluje i Bljeska, i neće biti 2004. godine i progona Srba na KiM. Hajde da se vratimo za pregovarački sto. Šta mi očekujemo? On će jedno vreme ići na to pisanje novčanih kazni na tablice, najviše će pritisak biti na tablice Kosovske Mitrovice. Srbija se neće odreći svoje teritorije. Kosovsku vojsku naoružavaju oni koji su im dali nezavisnost, koji su ih pravili. Juče je predsednik ugostio visoku delegaciju NATO pakta, mi smo dobili uveravanje da će KFOR raditi u skladu sa svojom misijom, odnosno da ne dozvoli da dođe do eskalacije na Kosovu i štiti sve građane, bez obzira na etničku pripadnost, na toj teritoriji. Ali, ono što je problem, da poltroni nezavisnosti KiM smatraju da su to legitimne i legalne akcije Prištine i da oni imaju prava da uređuju vaše lične karte i tablice, da je to borba protiv korupcije. Neverovatno je da je baš uvek borba protiv korupcije u srpskim sredina, inače je ostatak Kosova enciklopedijski primer kako je sve u skladu sa zakonom ili pravima. Nažalost, deo srpske političke scene ulazi u taj narativ i kriminalizuje Srbe s Kosova iz jednog sebičnog razloga- što ne glasaju za njihove liste. Ne mogu da im oproste što uvek ubedljivo glasaju za Aleksandra Vučića. Ne možemo mi očekivati neku empatiju iz onoga što nazivamo Međunarodne zajednice, ali očekujem da su i oni koji su donosioci najvažnijih odluka i koji imaju neki uticaj na Kurrtija, jer prosto ne mogu da verujem da Aljbin Kurti ne sluša Vašington, London, Berlin, Pariz, razumeli poruku Srbije. Mi smo apsolutno za mir, nikakav sukob ne želimo. Mi želimo da otvaramo auto-puteve, fabrike i nove gasovode. Ali to ne znali da ćete maltretirati Srbe, mi vas molimo da vi ne izazivate Srbiju i nemojte nas terati da nemamo drugi izlaz. Jer će se Srbija onda boriti svim sredstvima, pre svega politički. Ja verujem u racionalnu i odlučnu politiku koju sprovodi predsednik republike Aleksandar Vučić i ceo tim. Građani treba da znaju da će rukovodstvo učiniti sve da ne bude sukoba, a Srbi s KiM moraju da znaju da neće biti dozvoljen pogrom Srba i niko se neće iživljavati nad njima. Srbi će pružiti demokratski otpor. Ljudi neće Kurtijeve tablice. Oni nama nisu dali mogućnost da pređemo na statusno neutralne tablice. Mi smo bili spremni da idemo u kompromis, da hoćemo da pričamo i probamo s Albancima da nađemo zajednički jezik. Ali ne može Priština sve da dobije, a Srbi sve da izgube. Najpravičniji stav u međunarodnoj zajednici trenutno ima Srbija, mi jedini imamo istinski, pravični odnos prema svim stvarima. I pogledu sankcija, agresije i integriteta. A šta je s našim granicama? Vi ste kroz NATO agresiju dali alibi Vladimiru Putinu. Vi ste to patentirali. Vi tražite da osudimo upad u Ukrajinu, a da priznamo ono što se nama desilo, kao da se to desilo finim demokratskim procesima. Iako smo uvek mi bili na pravoj strani istorije i platili veliku cenu. A danas nam kažu hvala tako što hoće da nam uzmu deo teritorije.

Ovo je veliki ispit političke zrelosti srpskog naroda

Ministar Vučević je naglasio i da se nada da će zemlje Kvinte izvršiti pritisak na prištinsku vlast i uspeti da ih odgovore od odluke koja treba da stupi na snagu 1. novembra.

Krši se sve. Priština ne sme da ima vojsku na Kosovu. Oni je prave i naoružavaju. Ne može kosovska polciija, Rosu, da ulazi na teritoriju srpskih opština bez saglasnosti gradonačelnika. Bio sam na tom sastanku s admiralom NATO pakta i zaista sam ponosam kako je predsednik predstavljao našu državu. Ja ne mogu sve da prenesem, ali svi bi bili ponosni kako zastupa interese naše države. To što nam kaže kroz medije možda je za nijasnu oštriji s međunarodnim predstavnicima. Ovo je veliki ispit političke zrelosti srpskog naroda. Nadam se da će zemlje Kvinte izvršiti pritisak na njihovo čedo, imamo još dva dana na stupanje te sulude odluke na snagu i da će ih ubediti da odustanu od toga. Nadam se da će do toga doći. Tu je KFOR, oni na taj način mogu da pokažu prištinskoj Vladi da to ne radi. Ja verujem da postoje instrumenti da se preodči da albanksa strana odustane. I da shvate da na Kosovu žive i Srbi.

On se dotakao i na navode da Radovan Karadžić ima neuslove za izdržavanje kazne.

- Uvek ko je Srbin, bez obzira da li je kriv ili ne, uvek najgore prođe. Da ne ulazim u sudske preduse i u vreme kada je, kako kaže predsednik, u džakovima izručivala naše sunarodnike u Hag u vreme onih koji nam sada drže patriotske govore. A u njihovo vreme bio pogron na Kosovu, a izručili na desetine Srba. Nadam se da nije tačno to za Radovana Karadžića, a plašim se da jeste. Dajte mu fer uslove da izdržava kaznu.

