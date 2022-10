Biznismen Bogoljub Karić ocenjuje da je predsednik Srbije Aleksnadar Vučić velemajstor u politici, koji odoleva neviđenim pritiscima i koji Srbiju neće uvesti u rat.

- Svima koji se bave međunarodnom politikom je poznato ako Srbija nije u ratu, nema svetskog rata. Sve su onda ovo lokalni ratovi. Cilj je uvući Srbiju u rat jer ako ona krene ceo Balkan se diže - rekao je Karić gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

- Srbija ima sreću da ima lidera koji talentovan, ima dar da u ovom najtežem trenutku po zemlju može da se sretne sa svima, odoleva neviđenim pritiscima. Biti sada neutralan, provući se kroz ovu situaciju je fenomen. Mi danas nemamo drugu ličnost u Srbiji koja bi to mogla da uradi. Mnogi bi krenuili da se junače, zveckaju oružjem, a on veličanstveno majstorski to vodi, a nije predsednik ni Amerike, ni Kine, ni Rusije, nikakve velike sile, već jedne male Srbije - istakao je Karić.

U ovoj situaciji otvoriti 300 fabrika, napraviti ovakvu infrastrukturu to je apsolutno njegovo delo i umeće. Imamo sreću što je velemajstor ne samo u šahu, nego i u politici. Da je u bilo kojoj zemlju on bi to mogao još više da pokaže. Svaki dan je sa ljudima koji odlučuju. Srbija sa njim treba da prođe bez ikakvog rata i sukoba

Karić je istakao da ne postoji niko ko nas može da uvuče u rat.

- Mi jednostavno, ne smemo da ratujemo. Vekovima smo ratovali za druge. Ne smemo doći do toga da nas neko uvuče u rat, a postoje oni koji su specijalizovani da to rade, a Kosovo im je najbolje za to jer je kod Srba kratak fitilj - kaže Karić.

Mi sablje nećemo da isučemo, osim ako treba da pravimo decu. Mi moramo da se širimo i množimo, mora da nas bude 10 miliona

