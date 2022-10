'Kurti nema toliku samostalnost da odbije zahteve država Kvinte!' Lutovac o odluci Prištine da odbije zahtev za odlaganje preregistracije

Srbija ima snage da odgovori svim pritiscima koji nisu samo spolja nego i iz unutra, rekao je Zlatko Lutovac, politički aktivista za Novo vikend jutro Jovane Jeremić.

On je izjavio da je pozicija naše zemlje jako teška i da trpimo velike pritiske zbog Kosova i Metohije.

- Vreme će pokazati kako će se stvari na Kosovu i Metohiji dalje odvijati. Država Srbija i predsednik Vučić su više puta slali poruke, da će Srbija biti uz svoj narod, i ja sam siguran da će tako i biti - kaže Lutovac.

On se prisetio kada je išao u školu pešice sedam kilometara čak i zimi kada je prtio sneg.

- Prtio sam sneg sa jednim prijateljem. Jedan dan bi prtio ja, a drugi on. Kad bi ja prtio sneg, on bi me nekoliko puta gurnuo u taj sneg. Međutim, kad bi on drugi dan prtio, ja bi krenuo da ga gurnem, ali ga nikad nisam gurnuo, zato što nisam hteo da budem kao on. Smatrao sam pogrešnim i da prijatelji ne trebaju da se guraju u sneg, nego da se guraju u vis. E tako i Srbiju našu, svi hoće da gurni. Međutim Srbija pruža svima ruku prijateljstva. I Srbija sa svakim želi da sarađuje. Ali ako dođemo u pozociju da oni zakrče sve puteve našoj zemlji, da mi nemamo drugi put, da ne možemo da preživimo, Srbija mora da odabere put , onaj put u vis, put sokola srpskih i da nađe način da se izbori iz svake nedaće koja se pruža nad našim narodom i koja je kroz istoriju bila, kosovski čvor jer kosovsko klupko nije od juče - rekao je Lutovac.

On je dodao da za ovaj problem nije kriv ni Milošević, ni sve vlasti posle promena u Srbiji, jednostavno to je vekovni problem i on je pod pritiskom dela međunarodne zajednice.

- Mi ga ne možemo rešavati kako oni hoće preko kolena, moramo da priđemo na jedan temeljan način i da pošaljemo poruku da je Srbija spremna na kompromis, ali na kompromis u pravom smislu reči - kaže Lutovac.

Prema njegovim rečima, Kurti nema toliku samostalnost da odbije zahteve država Kvinte.

- Mislim da tu ima dosta licemerja, i da su oni tu da izvrše pritisak na pravi način. Ako žele to da urade, mislim da bi Kurti postupio po njihovim zahtevima. Ako bi oni izašli sa zahtevom da će NATO i KFOR povući svoje snage sa Kosaova i Metohije, ako on to ne uradi kako oni to od njega zahtevaju, verujem da bi on to i uradio - kaže Lutovac i dodaje:

- Čini mi se da taj pritisak iz dela međunardodne zajednice nije bio dovoljan da bi on uradio kako se od njega zahtevalo - zaključuje on.

I Srbislav Filipović , član GO SNS-a izjavio je za Pink da će situacija biti teška.

- Ako baš moramo da izdvojim, mislim da će posebno biti teško zbog ovih izazova oko Kosova i Metohije ministrima unutrašnjih poslova, vojske i i finansija. Mislim da su to tri ministarstva koja su ključna da pre svega očuvamo stabilnost, da očuvamo mir.

On je naveo da Srbija nije ista zemlja kao što je bila pre jedno 15, 20, 30 godina i da sa njom mogu da rade šta hoćete.

- Srbija danas ima neuporedivo jaču vojsku nego što je imala, ima jednog ozbiljnog ministra odbrane, pre svega državnika na čelu država Aleksandra Vučića i imao jednu patriotsku vladu - rekao je Filipović i dodao:

- Mislim da to sve zajedno, kada se taj tim pogleda, koji čini Vladu Srbije zajedno sa premijerkom Anom Brnabić i Aleksandrom Vučićem kao predsednikom države, nama je garant da ćemo uspeti da očuvamo mir i stabilnost koju smo gradili od 2012. godine do danas, ne prodajući Srbiju ni po koju cenu, ali vodeći računa da sačuvamo taj mir koji je toliko osetljiv - zaključio je on.