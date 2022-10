Prvi predsednik Republike Srpske dr Radovan Karadžić kao haški osuđenik u britanskom zatvoru na ostrvu Vajt trpi težu torturu nego crnački lideri u doba zloglasnog režima aparthejda, upozorili su srpski intelektualci generalnog sekretara UN Antonija Guteresa otvorenim pismom doslovno

Radovan Karadžić, prvi predsednik Republike Srpske, koji služi kaznu od 40 godina u zatvoru na britanskom ostrvu Vajt, tamo konstantno trpi psihičko, a ponekad čak i fizičko zlostavljanje od čuvara, oduzeti su mu novac i kompjuter, uskraćen kontakt sa porodicom, ne dobija adekvatnu hranu ni lekove, zbog čega je odnedavno započeo štrajk glađu.

Darko Karadžić, istakao je da je odavno upoznat u torturu koju njegov otac doživljava, dodajući da je u pitanju najgora vrsta torture.

- UN to ne sme da dozvole. Jer svaka zemlja koja je potpisala ugovor sa njima, moraće da poštuje pitanja kazni. Ja mogu da kažem da u slučaju mog oca mi do dana današnjeg nismo dobili medicinsku dokumentaciju. Radili su mu eho srca, rekli su mi da će rezultati biti sutra, a to sutra još nije došlo. Osim što porodice i odbrane apeluju, mislim da država treba da se uključi, a siguran sam da hoće. Mislim da je potrebna koordinisana akcija porodice, državnih organa, jer se ovde vršti neverovatna tortura - dodao je Karadžić.

Analitičar Vlada Dobrosavljević kaže da svaki zatvorenik ima pravo d abud etretiran kao živo biće.

- Imate čitav niz nevladinih organizacija koji se bave životom zatvorenika. Imali smo američki zatvor gde su se ljudi mučili... Pirtanje Ratka Mladića i radovana karadžića je isuviše transparentno da bi se zaobišlo. To je vrsta ponižavanja pritvorenika - kaže Dobrosavljević.

