UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! SPECIJALNA EMISIJA O SITUACIJI NA KiM - Anđelković: Kurti po svaku cenu želi da izazove incident!

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković istakao je da se Kurtiju daje potpuna dozvola da na terenu vrši pritisak na Srbe, koja je svakodnevna, a sa ciljem da se dođe do popuštanja našeg naroda. Da bi se, kako kaže, u finalu došlo do onoga do čega je Zapadu jedino stalo, a to je sporazum Kosova i Srbije.

- Albanci će da na terenu pritisnu do granice incidenta - rekao je Stanković.

Stanković je podsetio na dve asimetrije, a jedna je ispunjavanje obaveza koje su iz briselskog sporazuma, i asimetrija dveju strana koje su potpisale isti.

- Znamo da u međunarodnim odnosima postoji prećutno pravilo, oni nisu nišza ispunili. Politika jeste analiza svih informacija, ali je i voljni stav. Vreme je da podvučemo crtu. Smena srpskog šefa policije, ili bezbednosnih snaga je signal da sutra i taj gospodin Ćorac, može da bude smenjen bez ikakvog obrazloženja. I situacija sa tablicama je dokaz da dogovor koji treba da se pravi, je samo jedna floskula, u stilu tema za razmišljanje, a nikakve praktične razrade. Ovde je stvar da uradimo pasivno-aktivnu taktiku. Okupljanje i borba za nacionalnu stvar. Tu Srbi na KiM, imaju podršku Srbije. Oni moraju da garantuju opstanak i postanak. Takva je situacija. Bilo bi najbolje da je sve prošlo diplomatski - navodi Stanković.

Stanković kaže da Amerikanci, EU i Velika Britanija brane princip teritorijalnog integriteta Ukrajine, a u Srbiji su ga srušili.

Dragan J Vučićević glavni urednik Informera dodao je da nema sumnje da je u pitanju koordinisana akcija.

- Smena direktorata policije Severa je zaista pucanje u čelo briselskog sporazuma. Jer po sporazumu, komandant direktorata Sever se imenuje uz odobrenje i saglasnost 4 gradonačelnika, 4 opštine. Ovo je poslednji ekser Briselskog sporazuma - dodao je Vučićević.

Kurti ima bolesnu ambiciju da bude Zelenski, napominje Vučićević.

Kako je dodao, Oluje, Bljeska i pogroma više neće biti, što je i sam predsednik Srbije poručio.

- Ukoliko neko reši da ubija, proteruje i uništava srpsku imovinu, dobiće odgovor. Videli ste političke lidere koji su jasno poručili da će se braniti dozvoljenim i demokratskim sredstvima - dodao je Vučićević.

Srbija moli za mir, ali nije slaba. Ona neće da izaziva sukobe i rat, nama to nije u interesu, dodao je Vučićević.

- Srbi su žrtve, bahate politike Aljbina Kurtija. On gura ceo region u haos - priča Vučićević.

Veljko Nestorović urednik sa portala Kosovo online kaže da ovo nisu samo provokacije, već sve što se dešava pretenduje da bude mnogo ozbiljnije.

- Kurti kao što nije odustao od odluke za tablice, neće odutati ni od smene. zamislite šta će se desiti kada Kurti grune specijalce na mesta institucija, ukoliko Srbi odu. Doći će do incidenta posle 24 sata. Šta će se desiti ako KBS uđe na Sever Kosova? Gde ćemo doći? - dodao je Nestorović.

Kako dodaje, Kurti nikada neće pristati na Zajednicu Srpskih opština.

- Imamo drugačiju situaciju nego pre potpisivanja Briselskog sporazuma. Imamo tri baze policije. Ako neko sumnja da će doći do incidenta, doći će, da bi Kurti poslao KBS, da bi očistio Sever Kosova - priča Nestorović.

Ilija Kajtez Stručnjak za bezbednost kaže da je pitanje sukoba odluka Zapadnih mentora, a to je pre svega Vašington, koji juri karezultatima pre izbora, potom oni koji su najviše prtisutni su London, Berlin i Brisel.

- Ovde mi imamo igrikaz, najverovatnije je Kurtiju rečeno šta da radi, a oni če "kao" da budu zabrinuti, pa će "kao" da ga opominju. Sve što je srpska strana trebala da uradi, mi smo implementirali, a oni su imali jednu obavezu a nju nisu uradili. Bilo je malo relativno povoljnih tačaka na Severu, a ni toga više nema, jer je to bila naša policija. On je dobio saglasnost, ili savet da sve to radi. On kada bi zapad hteo, on za dva sata nije više premijer - priča Kajtez.

Kurtiju ne treba davati značaj, već Zapadnim mentorima, on je samo izvođač radova, dodao je Kajtez.

Očekuju se uključenja sa Severa pokrajine, relevantni sagovornici i pravovremene informacije.

Podsetimo, Sutra u 10 sati biće održana sednica Vlade, na kojoj će predsednik Aleksandar Vučić podneti ministrima izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa KiM, koji su najavili povlačenje iz svih prištinskih institucija ogorčeni poslednjim potezima Aljbina Kurtija, saznaju Novosti.

Celu noć trajali su razgovori predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Srbima sa Kosova i Metohije, a jedan od zaključaka posle sastanaka je da će narednih 72 sata biti najteži u poslednjih 10 godina kada je reč o Kosovu i Metohiji.

- Uživo i telefonom, razgovori su trajali jutros do 5:30. Srbi su ogorčeni. Poslednja kap koja je prelila čašu je smena regionalnog direktora Severne Mitrovice Nenada Đurića, za šta Aljbin Kurti nema nikakve ingerencije. On ne može da smenjuje – kaže izvor Blica upoznat sa detaljima razgovora.

Vučićević je rekao da je nesumljivo da će Srbi doneti odluku da izađu iz kosovskih institucija.

- Srbi su u kosovsku policiju ušli posle Briselskog sporazuma, koji opisuje kako to treba da funckioniše. Međutim, Kurti je ubio Briselski sporazum.

Kako kaže, smatra da će sutra biti doneta takva odluka, ali da ne zna kako će ona biti sprovedena i u kojim etapama.

- Ne znam kako će se ponašati i ljudi sa juga Kosova, da li će se povući ljudi ispod Ibra - rekao je Vučićević.

Kako kaže, situacija je vrlo kompleksna, ali dodaje da je siguran da će bilo kakvu odluku da donesu Srbi sa Kosova, tu politiku podržati predsednik Aleksandar Vučić.

- Kada kaže da će zaštititi Srba na Kosovu, ja mu verujem i to očekujem sutra. Ovo su najteži dani kada je u pitanju kosovska kriza od 2004. godine do danas - rekao je Vučićević i dodao da se nada da će i neki na zapadu da se prizovu pameti.

Dodaje da se nada da će na kraju da pobedi razum.

Dejan Vuk Stanković je rekao da će retorika sigurno ići u pravcu izjedanačavanja Srba i Albanaca bez obzira ko je odgovoran a ko ne.

- Ono što je važno jeste tajna diplomatija, neki diplomatski manevar Lajčaka ili nekoga iz Nemačke ili Britanske ambasade u Prištini, koji bi mogao da uputi poruku Kurtiju i da celu stvar smire - rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, Srbi su odluku doneli i samo čekaju trenutak kada će da je primene.

- Čini mi se da smo blizu jedne prekretnice kada ni Srbia neće sebi moći da objasni kako i zašto učestvuje u Briselskom sporazumu - rekao je Vuk Stanković.

Kajtez je rekao da ga najviše plaši to što je predsednik Vučić otkazao sve svoje susrete u inostranstvu.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević, rekao je da se radi o tome da je u pitanju jedna sinhronizovana politika, koja nije slučajna, koja je tako osmišljena.

- Podrška Kurtiju jeste podrška u prilog tome da se ostvare strateški ciljevi - rekao je Milivojević.

Kako kaže, ima utisak da se više vodi računa da li je Srbija dosledna i iskrena u tome da će reagovati na ovaj ili onaj način. Čini mu se, kako kaže, da se više ide u susret da se ostvari ono što je Kurtijeva politika.

- Treba da gledamo kako ćemo na najbolji način da izađemo iz ove krize - rekao je Milivojević.

Dodaje da mu se čini da se stvari na globalnom planu ne odvijaju kako bi neko očekivao, dodaje da mu se čini da žele na silu da iznude rešenje i da ako sutra dođe do velikih razgovora na relaciji Moskva - Vašington, da ova tema bude rešena.

Vučićević je rekao da se plaši da neko priprema neko veliko zlo, sa željom da Srbe predstave kao neke velike agresore.

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, rekao je Srbija zaronila i oborila svetski rekord u "ronjenju na dah".

- Mi smo pokušavali da budemo nevidljivi. Ta nevidljivost i to ronjenje je i dan danas u igri. Ceo propagandni mehanizam je napravljen tako da ponovo budemo napadnuti - rekao je Bokan.

Kako kaže, čitava tajna je u tome da moramo da izronimo u pravom trenutku i na pravi način. Dodaje da je važno da Srbija ne razmišlja o tome da li je možda mogla da ne reaguje i da nađe neke nove metode za razgovore.

- Jako je važno što nismo dali nikakav povod za napad na nas, niti za bilo koji incident. Mi ne odbijamo razgovor zato što oni to nisu ispunili. Najbolji argument za to jeste to što je Ramuš Haradinaj izjavio da Kurti ruši odnose sa Amerikom - rekao je Bokan.

Kako kaže, Srbija ništa sem mira i pravde ne želi.

Zoran Anđelković, nekadašnji predstavnik Izvršnog veća Kosova, rekao je da Kurti po svaku cenu želi da izazove incident.

- Sa njegovim jučerašnjim izjavama i smennjivanjem Đurića kao šefa policije na Severu Kosova, jasno je da želi po svaku cenu da Srbi napuste Kosovo kao što je to bilo ranije - rekao je Anđelković.

On, dodaje, želi da očisti južnu srpsku pokrajinu, a po svemu sudeći, kako kaže, za to ima podršku centara moći.

Urednik političke rubrike u Politici Bojan Bilbija, rekao je da je Kurti kao tempirana bomba.

- Čitava kriza je i stvorena u formi najvećeg mogućeg pritiska na Srbiju - rekao je Bilbija.

Anđelković je rekao da sasvim sigurno neći žele da dođe do sukoba. Kako kaže, Kurti misli da mu to odgovara, on dodaje, osam meseci pokušava da bude mali Zelenski.

- Želi da od Rusije stvori malu Rusiju i da navodno ona želi da izazove incident - rekao je Anđelković.

Kako kaže, nije Đurić podneo ostavku zbog položaja ili plate, on je, kako kaže, podneo ostavku zbog toga što mu se nije dopao odnos prema Srbima.

Bilbija je rekao da je glavna posledica svega ovoga ono što je Kurti juče poručio u Berlinu, a to je da ne postoji više Zajednica srpskih opština, on je omalovažio Briselski sporazum.

Bilbija kaže da od sastanka predsednika Vučića i Miroslava Lajčaka večeras očekuje da se čuje naš glas jasno i glasno.

- Mora da bude jasno i Lajčaku i svima u svetu, ali i našem narodu, Kurti i oni koji ga podržavaju su srušili Briselski sporazum - rekao je Bilbija.

