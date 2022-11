MOĆNA PORUKA DRAGANA ĐURIĆA: Ne želim više da budem deo KOSOVSKE POLICIJE - Želim da čista čela i obraza izađem pred božji sud!

Prtedsednik Srpske liste Goran Rakić na samom početku obraćanja osvrnuo se na sinoćne razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dodajući da su bili dugi i iscrpni.

On se najpre zahvalio svima koji su došli, a potom spomenuo jučerašnja dešavanja u Berlinu, ističući da je Kurti u Berlinu pogazio Briselski sporazum. On je potom dodao da Srbi više ne žele da trpe teror.

- Sutra ćemo imati sastanak sa predstavnicima institucija, ne znam tačno vreme, i sutra ćemo doneti konačnu odluku o merama na KiM. One će biti donesene u skladu sa predstavnicima institucija sa Severa. Ono što mogu reći je to da ćemo prekosutra u 12 sati imati prvi protest. Nikada nećemo stati, nećemo se mititi. I to će biti politički, demokratski otpor naroda. neka ovo čuju zemlje Kvinte - napomenuo je Rakić dodajući da Srbi sa KiM više neće da trpe teror.

Rakić je potom dodao da za Đurića uniforma više ne postoji i da je vraćena. Kako je dodao, da li će ostali komandiri slediti njegov korak, saznaće se nakon sutrašnjeg sastanka.

- Tužilaštvo ili sud oslobosili su i kućnog pritvora i Rošića i Spasojevića... Držati nekog tri godine u pritvoru, i držati ga u kućnom pritvoru, danas su oslobođeni bez ikakvog dokaza - priča Rakić.

Nakon Rakića, građanima se obratio i Dragan Đurić, smenjen sa čela policije na Severu KiM.

- Hvala mojoj porodici, prijateljima, na podršci i iskrenim osećanjima. Ne želim više da budem deo kosovske policije i ne želim više da živim u lažima, jer želim da čista čela i obraza izađem pred božji sud!

