PRVO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE OD POČETKA KRIZE NA KiM! Vučić u HIT TVITU: U junu je moglo da dođe do nezapamćenog KRVOPROLIĆA! Albanici su to pripremali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je Verice Bradić u novom izdanju emisije Hit Tvit.

Prvi put i ekskluzivno od početka krize na Kosovu i Metohiji koju je izazvao Aljbin Kurti jednostranim ukidanjem Briselskog sporazuma javnosti se obraća predsednik Srbije.

Predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji saopštili su da se povlače iz skupštine, vlade i svih prištinskih institucija, kao i da suspenduju učešće u policiji i pravosuđu.

Vučić je izjavio da ne može da kaže da je ovo lak trenutak, ali je važno da se mi ponašamo ozbiljno i odgovorno.

- Reč je o velikim političkim, gotovo tektonskim promenama. Posle 10 godina Srbi su doneli odluku da napuste prištinske institucije. Imaćemo vremena da odgovaram na besmislene priče kako to rade po naređenju iz Beorgada. Nikada nisu hteli realno da sagledaju probleme sa kojima se Srbi suočavaju, do toga šta su posledice - podsetio je Vučić.

Predlog broj 1 - Napuštanje institucija

Vučić je ocenio da je važno da ljudi znaju kroz šta smo prošli u prethodnim decenijama i u prethodnih nekoliko meseci:

- 1999. godine smo izgubili praktino suverenitet na KiM, bez prava na našu vojsku a 2004. godine je krenuo pogrom, 2008. godine Kosovo proglašava nezavisnost - podsetio je Vučić.

Podsetio je i na politiku "standardi pre statusa", posle čega su usledila ubistva Srba, a onda su Albanci nagrađeni od Zapada priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti.

Teške pregovore smo počeli 2012, 2013. Teško je porediti ih sa onim iz 1998. i 1999, kada su bili veći i teži jer su posledice bile veće i teže. Ali od tada, ovi su bili najveći i najteži. Briselskim sporazumom smo kupili 10 godina mira. Imamo najbrži rast u regionu

RAST PALATA U SRBIJI VEĆI OD INFLACIJE

Plate će, kako je dodao, u Srbiji rasti mnogo više od inflacije. Ukazao je i na povećanje penzija.

- Prosečna stopa javnog duga u Evropi je 94,2, Srbija je za gotovo 40 indeksnih poena bolja. To se tiče kosovskog pitanja. Ljudima ne mogu da objasnim kakve to veze ima. Imali smo mir i stabilnost i mogli smo da se koncentrišemo na dobre stvari - naveo je Vučić.

Kako je dodao, danas je u Beogradu prosečna plata 806 evra, na Vračaru je prosečna plata 1060 evra u Boru 800 evra...

Osvrnuo se i na popis:

- Imaćemo negde oko 6 miliona i 550 hiljada stanovnika, rekao je Vučić, a kaže da smo se plašili da će biti 6,1 - rekao je Vučić.

Samo je Izrael ispred Srbije

Predsednik Srbije je saopštio da je doneta odluka da od 10. decembra konačno će i u Srbiji moći da se vrši vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim materjalnom.Kako je dodao, to će se odnositi na žene do 45 godina.

- To je oko 10 miliona evra na godišnjem nivou - rekao je Vučić.

U JUNU JE MOGLO DA DOĐE DO NEZAPAMĆENOG KRVOPROLIĆA

- Srbi su svaki put želeli da napuste institucije kad bi Priština nešto uradila, savetovao sam ih da to ne rade i slušali su me, jer sam uvek bio uz narod. Verovali su mi. Bar 20 puta sam ih sprečavao. Onda je došao jun i prvi incident. Prvi put pričam o tome, te noći je moglo da dođe do velikog, nezapamćenog krvoprolića. Albanci su ga spremali, Srbi nisu hteli da se sklone - rekao je Vučić.

Molio sam Srbe da pomere barikade. Posle 11 sati su mi rekli da će to uraditi zato što ih ja molim, inače ne bi ni zbog čega drugog. Ja sam otišao u Brisel u avgustu, znam da moramo nešto da postignemo, ne mogu da ostavim ljude da moraju da dolaze sa vizama, jer ludilu u Prištini nema kraja. Pritom je sve to podržavano od dve velike sile

Ukazao je da je bila velika panika je se očekivalo da za 10 dana bude haos, jer nema prolaza pored Jarinja i Brnjaka.

I setim se, naš predlog koji Albanci ne mogu da odbiju. U tom trenutku međunarodni predstavnici dođu do mene u hotel i pitaju da li mogu da im garantujem. Ja im kažem da moja reč znači više nego nečije zakletve. Jedan američki i jedan evropski predstavnik mi kažu da se pobrinem, a da će oni naterati Kurtija da odustane od tablica na godinu dana".

Predsednik kaže da su Srbi sa Kosova i Metohije imali sumnje posle njegovih molbi da prihvate dogovor sa Prištinom o ličnim dokumentima.

- Ja pitam Srbe, a oni kažu 'opet ti sa tvojim molbama'. Za dva dana oni kažu 'Ok, ali ovo je poslednji put'. Ja sam imao obećanje da će biti u redu za tablice, ali sam imao obećanje i da će biti u redu za izbore. To sam im i rekao - naveo je predsednik Srbije.

