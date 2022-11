NIJE PAMETNO 'TRČATI PRED RUDU'! Zoran Đorđević politički nokautirao Nikezića

Član predsedništva SNS Zoran Đorđević snažno i argumentovano je odgovorio na lažne insuinacije Dušana Nikezića da je Pošta Srbije pred bankrotom, pa zatim i dao dobar savet nekadašnjem državnom sekretaru u Ministarstvu finansija da "ne trči pred rudu"

Odgovor Zorana Đorđević prenosimo vam u potpunosti: ​Stručnjak opšte namene, ekonomista diletantskog smera, sadašnji pripadnik jedne opozicione stranke, a bivši državni sekretar u Ministarstvu finansija – za vreme čijeg je staranja o državnim finansijama Srbija bila na ivici bankrota – Dušan Nikezić, oglasio se još jednim od svojih kvazistručnjačkih saopštenja, iznoseći, po običaju, neistine i somnabulna, iskonstruisana tumačenja nečega o čemu, očigledno, pojma nema.

Znajući o kakvom se „ekspertu“ radi, verovatnije je da je njegova fantazmagorija o tome da će JP Pošta Srbije, kroz nabavku struje, na osnovu planirane nabavke u narednom periodu, svojim novcem „pokrivati gubitke EPS“, samo namerno, tendenciozno, politički motivisano kobajagi stručno brbljanje , sa ciljem da se lažima dobije neki jeftin politički poen.

​Moguće je i da je ekonomista-amater, Nikezić – uvidevši da njegovo skromno znanje, svaki put kada uđe u zaista stručnu, na argumentima zasnovanu, polemiku u vezi sa javnim finansijama sa ministrom Sinišom Malim, doživi potpuni debakl – odlučio da promeni metu svojih, nazovi stručnih, analiza, pa je stoga izabrao JP Pošta Srbije, ne potrudivši se prethodno čak ni toliko da bar pogleda plan nabavki preduzeća za naredni period, umesto što piše nebuloze. Кao što je mogao, da je hteo, i da se obavesti o tome šta sve poslovodstvo JP Pošta Srbije preduzima kako bi što pre popravilo radno-pravni i socijalni status zaposlenih, uključujući i povećanje plata, o čemu je, koliko u subotu koja je za nama, bilo reči na sastanku i sa članovima sindikalnih organizacija. Mogao je, ali nije. Nije hteo, kao što i ne ume da se bavi onim za šta je sam sebe proglasio stručnjakom.

To me, zapravo i ne čudi toliko, uzimajući u obzir način na koji ministar Mali svaki put brutalno razmontira (mislim da je to zaista najtačniji opis onoga čemu prisustvujemo u tim slučajevima) Nikezića, kada god ovaj pomisli da ima ikakvog pojma o onome o čemu priča, kao što me ne čudi ni što neko, ko je svojevremeno imao šest plaćenih državnih funkcija (!), koje su sve bile eklatantan primer sukoba interesa s obzirom na funkciju državnog sekretara, ima obraza da nekome drži moralne pridike. Jer, da ima obraza – ne bi pričao neistine, a da je i zaista stručan koliko on sam za sebe misli da jeste – ne bi pričao gluposti.

Doduše, da sam maliciozan, kao što nisam, mogao bih pomisliti i da je to neka vrsta porodične tradicije, jer je i za vreme „ekspertskog“ bavljenja državnim novcem od strane njegovog oca, Zvonimira Nikezića, bilo različitih spornih momenata, od kojih su neki imali svoj epilog u optužnicama, pa i hapšenjima, pomenimo samo Azotaru, Agrobanku, proces oko kompanije „VodaVoda“, ali i nekih drugih – čija su posledice bili stečajevi, zatvaranje fabrika, otpuštanje radnika i, mora se i to reći – lično bogaćenje porodice Nikezić.

„Vrlo uspešno i vrlo stručno“, naročito kada su sumnjive privatizacije u pitanju i tobožnji konsultantski poslovi u pitanju. Jedan od klijenata (uglavnom preduzeća u državnom vlasništu) privatnih konsultantskih kompanija porodice Nikezić bilo je i JP Pošta Srbije, tadašnji PTT. Bilo, ali više nije. Možda je i tu moguće tražiti razlog zbog kojeg priučeni, samozvani „ekspert“, Dušan Nikezić, piše gluposti, ne želeći da sačeka da se nešto desi pa da onda kritikuje, nego piše unapred znajući da lupetanje nema konsekvenci.

Uostalom vreme će pokazati, da ne bude eto kada smo reagovali bilo je ili druge slične već viđene gluposti dotičnog. O svemu tome, o tolikoj „stručnosti“, koja je očigledno popirimila obeležja porodičnog nasleđa, između ostalih pisao je i CINS svojevremeno, da ne bi bilo da sam ja ličan i (a već rekoh da nisam) maliciozan – nego sam samo dobronamerno sklon tome da neuke uputim, nestručne poučim, a one koji se na čast i čestitost pozivaju podsetim na vreme u kojem im je dužnost bila da se časno i ponašaju. Gospodine dotični sačekajte videćete, samo polako, ne trčite pred rudu.

