KFOR I EULEKS SU U OBAVEZI DA ZAŠTITE SRBE: Ulogu srpskih policajaca na KiM koji su napustili službu po Rezoluciji 1244 preuzimaju dve misije

Međunarodne misije na Kosovu i Metohiji, Kfor i Euleks, morale bi na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pod čijim okvirom i funkcionišu, da preuzmu ulogu srpskih policajaca koji su napustili prištinske institucije.

Dalji potezi ovih misija, koje su na Ist Riveru i dobile zadatak da čuvaju red i mir, odnosno da rade na stvaranju i održavanju sigurnosti u pokrajini, u najvećoj meri zavisiće i dalji razvoj bezbednosne situacije na severu Kosova. Procene su da bi pokušaji Prištine da u četiri srpske opštine pošalje svoje pripadnike bilo neodrživo i teško bi prošlo bez ozbiljnijih sukoba. Na to je upozorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je na Kforu i Euleksu da održavaju mir na severu, a ako misle da to mogu Albanci - to bi vodilo u katastrofu.

Ove misije imaju ne samo obavezu nego i kapacitet da ispune i zadatak koji im je dat na Ist Riveru. Kfor trenutno ima oko 3.760 vojnika, dok je Euleks još krajem oktobra pojačao prisustvo svojih pripadnika na severu, gde patrolira 105 njihovih policajaca. Inače, Euleks je u martu ove godine pojačan sa 92 policajca iz Portugalije, Francuske i Italije.

Zasada nema čvrstih garancija da će oni zaštititi Srbe, već iz ovih misija stižu političke poruke u kojima pozivaju na uzdržanost i ukazuju da su "na oprezu i spremni da reaguju".

U Euleksu su juče za Tanjug rekli da njihova Policijska jedinica (FPU) nije preuzela policijske nadležnosti na severu Kosova, ali su intenzivirane njene izviđačke patrole u tom delu kako bi se stekao uvid u situaciju:

- Pripadnici FPU, stacionirani u Kosovskoj Mitrovici, drugi su bezbednosni instrument na Kosovu u okviru bezbednosnog mehanizma koji čine tri instance: prva je Kosovska policija, druga Euleks, a treća NATO/Kfor. Kao druga bezbednosna instanca na Kosovu, Euleks održava blisku koordinaciju sa druge dve bezbednosne strukture i u skladu sa svojom ulogom u ovom bezbednosnom mehanizmu FPU će se angažovati samo na izričit zahtev Kosovske policije.

Ministar odbrane Miloš Vučević poručio je juče da je na KiM napeta sitaucija, ali da se nada da neće doći do eskalacije, ističući da je Kfor sada bitan faktor, koji ne bi smeo da dozvoli da Aljbin Kurti pošalje albanske policajce na sever KiM da zamene srpske i praktično izvrše okupaciju četiri opštine na severu pokrajine.

- Pažljivo se prate i procenjuju svi potezi Prištine koja, suprotno Briselskom sporazumu pravi baze za specijalne policijske jedinice na teritoriji četiri opštine na severu, sa srpskom većinom. Sada, kada su se srpski policajci povukli iz policije, napravljen je bezbednosni vakuum i dodatno je riskantna i komplikovana situacija, jer se postavlja pitanje - ko će da obavlja sada te redovne, svakodnevne policijske aktivnosti - ukazao je Vučević.

On je naveo da Srbija nema problema sa bazama Kfora, jer su one u skladu sa Kumanovskim sporazumom i Rezolucijom 1244, ali ne može da prihvati da ROSU ili neke druge jedinice prave baze i demonstriraju silu svaki dan na Jarinju, Brnjaku, Gazivodama...

- Nadam se da neće biti okidača za eskalaciju, ali da mogu da vam to isključim - bilo bi neodgovorno i neozbiljno. Zaista ne znam šta još može da se desi, šta Kurtiju još može da padne na pamet.

On je ukazao i da predsednik Vučić razgovara sa svim relevantnim političkim činiocima međunarodne zajednice, dok je načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović u svakodnevnom kontaktu sa komandantom Kfora. Ministar odbrane je poručio da se Vojska Srbije ne sprema za rat, da nikome ne preti, ali da ima snagu, osposobljena je i pripremljena da izvrši svaki zadatak vrhovnog komandanta.

Bivši direktor Regionalnog policijskog direktorata Sever Nenad Đurić, kojeg je Kurti protivno Briselskom sporazumu smenio jer je odbio da piše opomene zbog registarskih tablica, takođe smatra da Kfor i Euleks moraju da urade sve da spreče bilo kakvu eskalaciju:

- Kao profesionalac, i kao čovek i roditelj, ne želim da pretpostavim da tako nešto može da se desi. Nije tajna da se specijalne jedinice policije Kosova nalaze na severu u svojim bazama u blizini administrativnih prelaza. Mi smo ukazivali i Generalnoj direkciji u Prištini i međunarodnoj zajednici da ne povlače poteze koji mogu da nas uvedu u neke velike probleme.

našla su se na meti četiri Albanca koji su ih presreli u centru Bujanovca, snimali ih i pretili da će snimke objaviti na društvenoj mreži "Tiktok". Kako "Novosti" saznaju, dvojici Srba obratili su se rečima: "Odakle ste, šta tražite u Bujanovcu", zatim "Kosovo li je Srbija", i sve vreme ih snimali.

Nije bilo fizičkog kontakta niti druge vrste maltretiranja. Roditelji dečaka iz Levosoja slučaj su prijavili policiji i deca su saslušana i ispričala šta se dogodilo, o čemu je sačinjena službena beleška.

U Višem javnom tužilaštvu u Vranju juče nam je potvrđeno da je došlo do incidenta, kao i da su Albanci tražili od Srba da izgovaraju reči: "Ovo je Kosovo republika."

Maloletnici su identifikovani i saslušani, a izveštaj će biti dostavljen tužilaštvu. Prilikom pregleda mobilnih telefona prijavljenih osoba nije pronađen sporni snimak.

