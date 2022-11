Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić istakao je da se rebalans budžeta usvaja, i da je država Srbija ministarstvu dodelila dodatnih 580 miliona dinara što će omogućiti useljenje još 560 porodica. Kako je naveo, veliku zahvalnost za ovo, duguje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji, kako je objasnio, ima "sluha" za ovakve akcije.

USVOJEN REBALANS BUDŽETA

- Ovo je dobar i pravi povod. Rebalans budžeta je usvojen, i usvojili smo dodatnih 580 miliona, i onih 560 porodica koji su uputili zahteve, ovo je za njih lepa vest. Od sledeće nedelje počinje da radi komisija, i mi ćemo, evo sa ovim rebalansom useliti još 560 porodica - rekao je Krkobabić, dodajući da je krajnji rok za prijavu bio 1. novembar, a da je do sada dodeljena 1.101 kuća.

JOŠ 560 PORODICA DOBIJA KROV NAD GLAVOM

To je preko 2.000 odraslih osoba, i oko 1.500 dece, a kada se doda nova brojka, to će biti neverovatnih 5.000 mladih koji žive na selu, priča Krkobabić.

- Dogodilo se ono u šta je malo ko verovao, a to je da ljudi koji imaju u proseku manje od 29 godina, žive na selu, a još bitnije je da 20 odsto njih, iz gradova, krenulo je ka selu. Kirije rastu, i sve više ljudi će da napušta prigradska naselja, i da odlaze na selo, gde će dobiti krov nad glavom - priča Krkobabić.

Bez ljudi su sela prazna, dodao je Krkobabić, a potom se dotakao i situacije, kao i problema KiM, navodeći da je pogrešno to, što je veliki broj Srba otišao sa naše teritorije na Kosovu.

- Pušku, ženu i zemlju ne ostavljaš nikome. A mi smo bili toliko hrabri da odemo, i sada moramo da rešavamo ove probleme. Ključ je da nam rubna područja ožive, da imamo ljude na našoj zemlji. Dnevno nam stiže od 13 do 15 zahteva. I to je bitno, mi to rešavamo - rekao je Krkobabić.

"MLADI ODLAZE NA SELO JER ŽELE DA ODLUČUJU, A NE DA BUDU POD STARATELJSTVOM"

Osnovni razlog odlaska ljudi iz gradova jeste izvesnost, redovna zarada, ali i da budu u takvom okruženju, gde će oni donositi odluke. Oni, kaže Krkobabić žele da odlučuju, a ne da budu pod nečijim starateljstvom.

VELIKA PODRŠKA PREDSEDNIKA SRBIJE

- Za to treba izuzetno mnogo novca, neophodna je politička volja, koju imamo. Vučić daje punu podršku ovome, i moram da se zahvalim za sredstva u rebalansu. Nemaju svi sluha, svako ima svoje ideje, a njegov stav je da dok god bude zahteva, država će naći način da izađe u susret. To je način za rešavanje bezbednosnih, ekonomskih i populacionih pitanja - dodao je Krkobabić.

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI PODRŽALA INICIJATIVU

- Ima interesantna stvar, da se vratimo na našeg čuvenog pisca Branka Ćopića. Ušao je u sukob sa partijom, dao je neke jeretičke stavove, i tada je Tito rekao da ga ne treba dirati. On je to okačio na vrata, i više ga niko nije dirao. Sad vi meni kažete da sam dobio podršku, e i ja ću to da uradim, i da zakačim na vrata ministarstva, i da sve one usputne, u prolazu ljude, uputim na SANU, na 80 vrsnih stručnjaka u odboru za selo srpske akademije, da vide kako se sistemski i sistematično pristupa rešavanju problematike sela - rekao je Krkobabić za TV Happy.

Autor: