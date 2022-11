SRETKO KALINIĆ ŠEŠELJU 2 PUTA SPASIO ŽIVOT! Lider radikala otkrio MALO POZNATE detalje iz života: Zemuncu je bilo povereno da ga LIKVIDIRA

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ističe da je crnogorska mafija uvek nastojala da ovde u Srbiji "vuče glavne konce".

- Pre više meseci sam izneo noviji plan Radoja Zvicera da se ubije Vučić. Nisam znao za vračarsku grupu. Znao sam da idu sa nekoliko grupa, da će jednu ili dve da angažuju u Beogradu, neku u Republici Srpskoj...Mafije odlično sarađuju kada su finansijski inetersi u pitanju - naveo je Šešelj gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Kako je dodao, ako su "Vračarcima" ponudili pet miliona evra, nudili su i drugima.

- Morali su da računaju na nekoliko grupa ne bi li na kraju uspeli. I još će pokušavati - upozorio je Šešelj, koji je istovremeno otrkio da je se i sam pre 30 godina našao na meti crnogorske mafije:

Meni je dobro poznata ta mafija, na mene je spreman atentat 1992. godine - rekao je Šešelj i dodao da mu je 2002. godine Sretko Kalinič spasio život i to dva puta

- Prvi put mi je spasio život kada su Zemunci odlučili da me likvidiraju i njemu poverili taj posao i on odbio. A drugi put kada je na obali Dunava blizu hotela Jugoslavija sreo Todora Gajdaševića koji je poslat iz Crne Gore da me ubije. On to nije znao, imao je neke druge račune sa Todorom i čim ga je video pucao je u njega i tako mi je spasio život - rekao je Šešelj.

