ŠEŠELJ O RATU U UKRAJINI: Nije ovo rat između Rusije i Ukrajine, ovo je rat između Rusije i NATO pakta, u kome je Ukrajina samo pion

Lider Srpske radiklane stranke dr Vojislav Šešelj izjavio je za Pink da je dobro što je došlo do susreta predstavnika Amerike i Kine na samitu u Indoneziji.

- Nije loše što je došlo do tog susreta, nije loše što se Si Điping sastao sa Bajdenom, možda će to smanjiti malo napetosti, mada lično ne verujem, jer Amerikanci neće popuštati po pitanju Tajvana, a Kinezi nemaju kud, to je njihova teritorija - kaže Šešelj.

Što se tiče Rusije, Šešelj je i očekivao da neće doći do neke sveopšte osude, jer su zemlje na samitu prijatelji Rusije.

- Očekivao sam da ne mogu postići neku sveopštu osudu, jer su te G20 zemlje prijatelji Rusije, ne samo Kina i Indija, nego i Turska i južna Afrika i Brazil... Stvari u svetu se menjaju, nije isto kao što je to bilo unazad 10 i 20 godina. Sad se odnos snaga promenio i što se tiče Rusije.

Šešalje je rekao da mu je bilo drago što je Srbija bila uzdržana na glasanju Generalne skupštine UN-a.

- Trbalo je i ranije da budemo uzdražani na glasanjima po nekim tačkama, ali naravno ja nastavljam da kritikujem ovu vlast. Mora pod hitno da se promeni naš ambasador u Ujedinjenim nacijama. Sad je to Nemanja sin Vidosava Stevanovića, a Vidosav Stevanović je notorni izdajnik srpskog naroda, jedan od najvećih - reako je Šešelj.

Kako je rekao, Šešelj je za to da se unapredi saradnja Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali ovaj rat u Ukrajni su izazvale SAD.

- Od 2014. do 2022. godine, znači punih osam godina su se oni spremali na taj rat. Nije ovo rat između Rusije i Ukrajine, ovo je rat između Rusije i NATO pakta, u kome je Ukrajina samo pion - sredstvo i Ukrajina će najviše stradati zbog toga - naveo je Šešelj.

On je rekao da nema ništa od predloga Ukrajine i njenih 10 tačaka za mir.

- Ove teritorije koje su ušle u sastav Rusije ostaju u sastavu Rusije dok postoji Rusija, nema tu govora da će Rusija od toga odustati - navodi Šešelj i dodaje da će samo doći do oslobađanja zarobljenika.