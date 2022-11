Danas je svečano otvoren 53. Međunarodni sajam turizma na Novosadskom sajmu.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je otvaranju, pozdravnu reč prisutnima uputili su i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, ministar ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore Goran Đurović, kao i ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić. Specifičnost otvaranja ovogodišnjeg sajma je što je upriličeno tako da su svi govornici istovremeno prislonili dlan na „video zid”, čime su i virtuelno otvorena vrata Sajma turizma.

– U ime Novog Sada kao grada domaćina Sajma turizma, želim posebno da pozdravim naše goste iz Crne Gore, kao zemlje partnera ovog sajma. Dve evropske titule kojima je ovenčan Novi Sad, a to su Omladinska prestonica Evrope i Evropska prestonica kulture, uticale su na celokupan imidž Srbije. Naš grad je postao jedna od nezaobilaznih turističkih destinacija u ovom delu Evrope, turizam je u stalnoj ekspanziji, a nagrade i priznanja se samo nižu, na šta smo jako ponosni. Pre deset godina, broj noćenja u Novom Sadu iznosio je 220 000 hiljada, a do kraja tekuće godine broj noćenja bi mogao da dosegne cifru od fantastičnih pola miliona noćenja turista, što bi bio novi rekord za Novi Sad. Turizam je jedna od najperspektivnijih privrednih grana, i zato očekujem ća ćemo ova tri sajamska dana iskoristiti da širimo znanja, iskustva i potencijalnu saradnju. Organizatorima i izlagačima želim uspešne poslovne dane, a svim posetiocima da uživaju u ovom jedinstvenom sajmu, ali i našem Novom Sadu – rekao je gradonačelnik Milan Đurić.

Ministar Crne Gore Đurović naglasio je, u ime Vlade Crne Gore, da mu je čast što je na Sajmu turizma i izrazio želju da tokom manifestacije budu osnažene ekonomija i turizam svih zemalja učesnica. Ministar Memić je rekao da ga raduje što je ovogodišnje izdanje sajma turizma izdvojeno iz LORIST-a i najavio da će naredna godina za turizam Srbije biti izrazito razvojna, posebno u oblasti ulaganja u turističku infrastrukturu. Prilikom obilaska mnogobrojnih štandova, medijima su su se obratili i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević i generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Radojević je istakao da je turizam važan segment privrede grada i da samo se samo zajednički, timski i sinerijom više činilaca postižu vrhunski rezultati.

Ukoliko želite da posetite Sajam turizma to možete učiniti već danas, a traje do 19. novembra.

Direktor Martinović je rekao da je upravo zahvaljujući dobroj saradnji Grada i NSZZ, stopa nezaposlenosti u Novom Sadu danas rekordno niska, a da će ta nacionalna služba za zapošljavanje u narednom periodu staviti akcenat na obrazovanje i razvoj kvalitetnih kadrova u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Na Sajmu je prisutno više od 250 učesnika iz 14 zemalja, a pored Srbije, tu su izlagači iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Turske, Rumunije, Kipra, Bugarske, Iraka i Austrije.

-Posebno mi je drago da Grad Novi Sad i Novosadski sajam, mogu da budu domaćini jedne ovakve manifestacije. Sajam turizma je po prvi put u ovakvom formatu. Turizam je veoma važna privredna grana Grada Novog Sada. Ove godine očekujemo rekordnu posećenost. Očekujemo pola miliona noćenja, dok je pre deset godina bilo duplo manje. Siguran sam da će ovaj sajam biti prilika za nove poslovne dogovore i susrete – rekao je Milorad Radojević, član Gradskog veća za privredu.

Radno vreme Sajma turizma biće od 10.00 do 19.00 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 350 dinara, a za dolaske u organizovanim posetama (grupe veće od 15 osoba) 300 dinara. Ulaznica za penzionere i decu od 7 do 12 godina je 300 dinara, dok deca do 7 godina ne plaćaju ulaz.