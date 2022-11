OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE: Evo kako izgleda mesto pada dve rakete na farmu u Poljskoj

Kumoč je danas za poljsku televiziju TVN24 rekao da je Poljska spremna da dozvoli dolazak ukrajinskih istražitelja i dodao da se, prema njegovom mišljenju, tome neće protiviti ni Amerikanci.

On je ponovio stav vlade da „niko ne optužuje Ukrajinu za namerno granatiranje poljske teritorije“, ali da trenutni dokazi sugerišu da je ukrajinska protivvazdušna raketa slučajno pala sa druge strane granice.

Ukrajina u kontaktu sa SAD

„Slažemo se sa stavom da je Rusija u potpunosti odgovorna za svoj raketni teror i njegove posledice na teritoriji Ukrajine, Poljske i Moldavije“, napisao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba na Tviteru i dodao da je telefonom razgovarao sa američkim državnim sekretarom Antonijem. Trepnuo sam.

Rusija je u utorak ispalila oko sto projektila na Ukrajinu. U glavnom gradu Kijevu rakete su pogodile dve stambene zgrade, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula. Istog dana, raketa je pala i na istočnu Poljsku u blizini granice sa Ukrajinom, ubivši dve osobe. Eksplozija u Poljskoj izazvala je zabrinutost da to znači ulazak NATO-a, čiji je Poljska članica, u rat.

The US State Department said it was necessary to determine whether the missile drop in Poland was an accident or a deliberate act.



At the same time, according to the Polish media, there are no markings on the found rocket fragments that would indicate its origin.