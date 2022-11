Akcijom dodele bespovratne pomoći za kupovinu kuća na selu koju je pokrenuo ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, do kraja godine biće useljeno ukupno 5.200 stanovnika, a od toga 2.250 dece.

Ministar Krkobabić je rekao da je više od pola milijarde dinara Ministarstvo za brigu o selu odobrilo za kupovinu kuća na selu do kraja ove godine.

- Prosek godina ljudi koji su nosioci domaćinstava u Srbiji je ni manje ni više nego 64 godine. Prosek ljudi koji se useljavaju je ispod 30 godina. Sada kada završimo ovaj ciklus imaćemo 5.200 stanovnika koje smo smestili. Faktički, to je izuzetno podmlađivanje. Od toga je veliki broj dece, njih 2.250 – istakao je Krkobabić za Prvu televiziju.

Krkobabić je rekao da je u toku obrada oko 560 zahteva čije porodice čekaju svoj novi dom.

- Rad komisije koji donosi odluke o dodeli sredstava mora da bude intenzivan. Sve to moramo da ubrzamo, a onda ide potpisivanje ugovora. To je ogroman posao. Već je odrađeno 1.100 kuća, i sada, za nedelju, dve treba odraditi još 560 kuća. Tu je sada posao i sa lokalnim samoupravama. Pokušaćemo da uradimo sve da Trezor do zatvaranja 15. Ili 16. decembra to sve isplati i da kažemo da smo sva sredstva koja smo dobili utrošili za kuće – rekao je Krkobabić.

Prema rečima ministra Krkobabića najviše se oslanja, pored ljudi koji su zaposleni u ministarstvu, na lokalne samouprave, koje su, kako je istakao odradile bitan deo posla, kao i sami ljudi koji traže kuće.

- Ušli smo u neku rutinu i dosta je toga sada i automatizovano. Neke bitne podatke dobijamo automatski, tako da Euprava zaista funkcioniše kod ovakvih stvari – naveo je Krkobabić.

Kada je dokumentacija u pitanju, koja je potrebna za konkurs za dodelu sredstava za kupovinu kuća na selu, Krkobabić je rekao da ništa nije menjano i da je ovo konkursa koji je trajao do 1. novembra.

- Imamo jedan odličan momenat, mladost Srbije je to prepoznala. Išli smo da u okviru rebalansa preusmerimo sredstva, 580 miliona za tih 560 zahteva. Po meni, to je jedan od najboljih poteza koji smo učinili. Ako me pitate kako smo uspeli?, pre svega moram da se zahvalim predsedniku Republike Aleksandru Vučiću. Razgovarali smo, ja sam mu doneo fotografije kuća i njegov je stav da koliko god da bude zahteva, država Srbija će uvek izlaziti u susret. To će ukupno biti 1.661 kuća. Mi nećemo stati na toj brojci – istakao je Krkobabić.

Ministar Krkobabić je pokazao i primere kuća od kojih su neke i „biser arhitekture“, kako je rekao, ali i da su te kuće bile prazne i napuštene.

Ministar je rekao da je osnovni motiv tih ljudi koji konkurišu osamostaljivanje i napuštanja zajedničkog domaćinstva.

- Ovo je ozbiljna stvar. Ili ti ljudi odlaze put velikih gradova ili u inostranstvo. Ne žele da ostanu u zajedničkim domaćinstvima. Ovo je prvi iskorak, da im dajemo krov nad glavom. Naravno da oni nastavljaju da obrađuju zemlju na zajedničkom domaćinstvu. Onda, većina njih ima i neko dodatno zanimanje, žele da se bave zanatima. Mi smo ovde zbrinuli i veliki broj prosvetnih radnika koji rade u ovim opštinama na jugu Srbije ili Vojvodine. Bilo je tu i lekara, kao i drugih, najrazličitijih zanimanja. Pokušavaju da budu samostalni, da odlučuju… - rekao je Krkobabić i dodao:

- Nemojmo da ih potcenjujemo. Često „neverne Tome“ kažu: „Dali ste im kuću, ali dobro od čega će sada oni da žive?“. Nemoj da potcenjujete mladog čoveka od 30 godina. On već zna čime želi da se bavi. Imamo puno i IT nomada. Da li je loše iz ovakvih kuća da se bavite tim poslom? – upitao je Krkobabić.