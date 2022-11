VESIĆ O NEZGODI NA PRUZI BEOGRAD-BAR: Radi se na utvrđivanju uzroka pucanja kontaktne mreže - Do sutra popodne bi trebali da dobijemo SVE PODATKE!

Juče je, u prepodnevnim satima, brzi voz na pruzi Beograd-Bar poznatiji kao 432 pokidao kontaktnu mrežu na jednom delu konstrukcije, zbog čega je šinski saobraćaj bio u zastoju. Ministar Vesić, istakao je za TV Pink da se radi na sanaciji štete, kao i utvrđivanju uzroka.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić objašnjava je da je juče u 6 i 24 sati došlo do kidanja kontaktne meže, a na kolima je došlo do pucanja stakla.

- Šta je uzrok, to će se utvrditi. Druge štete na kompozicijama nije bilo. Odmah je nakon saniranja uspostavljen saobraćaj, i vraćen u normalu. Nama je u planu da rekonstruišemo drugi deo pruge, gde će vozovi ići 120 kilometara na sat, i to će biti kraj potpune rekonstrukcije - rekao je Vesić.

Kako je istakao, očekuje se, da do sutra u popodnevnim satima bude uspostavljena potpuna normalizacija saobraćaja.

- Objaviće se izveštaj i o tome kako je došlo do prekida saobraćaja - dodao je Vesić.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Vesić je istakao da je juče posetio deo auto-puta kod Pakovraća u pravcu prema Požegi.

- Prave se dva tunela, prvi je tunel ''Laz'', i očekuje se da u januaru bude probijena leva cev, a u februaru druga. Takođe, pravi se i tunel ''Munjin breg'', njega očekujemo u avgustu - navodi Vesić.

Vesić ističe da je razvoj infrastrukture znak da je cela Srbija povezana.

- Imamo projekte koji se rade, a što se tiče novih, sve zavisi od budžeta. Mi ove godine plaćamo milijarde evra za energente, u odnosu na ono što smo plaćali ranije, to je mnogo više. Niko ne može sa sigurnošću da kaže kada ćemo započeti nove projekte. Bitno je da nismo odustali od brojnih projekata... - dodao je Vesić, pa nastavio:

- Deo kod Pakovraća će biti gotov do sledeće godine, i on vodi do Požege, gde se spajaju tri auto-puta. U pitanju je izuzetno važna deonica - naveo je Vesić.

Autor: