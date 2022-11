AMERIČKI PRITISAK NA KURTIJA SVE JAČI Šole: Tražio sam mu da se odluka o registarskim tablicama odloži

On je na svom Tviter nalogu, a nakon telefonskog razgovora sa Kurtijem, rekao da je glavna tema razgovora bila izbegavanje dalje eskalacije.

"Odložiti kazne za registarske tablice, ostaviti otvorena vrata za povratak kosovskih Srba u institucije i fokusirati se na normalizaciju Dijaloga sa Srbijom = najbolji put za unapređenje evropskih i evroatlantskih integracija Kosova", napisao je Šole.

Spoke with Kosovo PM @albinkurti on avoiding further escalation: postpone license plate penalties, keep the door open to Kosovan Serbs’ return to institutions, and focus on normalization Dialogue with Serbia = best path to advance Kosovo’s European & Euro-Atlantic integration.