DAČIĆ ZA PINK: Kurti je umislio da je neki mesija, Srbija je postupila odgovorno u najnovijim pregovorima (VIDEO)

Srbija, a pre svega njen predsednik Aleksandar Vučić, odgovorno je postupila u najnovijim pregovorima sa prištinskom stranom jer je pristup bio "da ne ustajemo od pregovaračkog stola čak i kada nam se ne sviđa nešto što je na njemu", rekao je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić

- Mi postupamo tako jer želimo da se sačuva mir, makar i krhki i nastojimo da pregovorima dođemo do rešenja koje je održivo i koje će omogućiti da i Beograd i Priština naprave kompromis, a da narod na Kosovu i Metohiji zna da u narednom periodu neće biti problema - rekao je Dačić za Pink.

Tvrdnje i napisi u medijima da su Amerikanci izdejstvovali da Aljbin Kurti za 48 sati odloži primenu odluke o registraciji vozila su prema njegovoj oceni tačni, jer je kako kaže uvek bilo tako da se na kraju ispostavi da SAD moraju da "izvuku uši" ili zaprete da će to uraditi onima koje su pomagali svih ovih godina.

- Međunarodna zajednica je došla do kraja moguće tolerancije jer nema više gde, a alternativa tome jeste da se počne sa sukobima. To što Kurti želi nije realno, jer nijedan albanski policajac neće moći da dođe na sever Kosova pošto Srbi na to gledaju kao na vojno zauzimanje severa, a sever nikada neće priznati nezavisno Kosovo - rekao je Dačih i naglasio da je najvažnije da se sačuva mir u južnoj srpskoj pokrajini.

Komentarišući za danas najavljeni skup žena i majki sa Kosova u Kosovskoj Mitrovici, rekao je da je narod uznemiren, da mu smeta neizvesnost i da je pozitivno to što se protesti odvijaju mirnim putem.

- To je vrsta građanskog otpora onome što radi Kurti, jer su svi problemi koje ima običan narod nastali zbog poteza Kurtijeve vlasti.

Ministar je naveo da se menja atmosfera u međunarodnoj javnosti, "pre svega zahvaljujući suludom, sumanotom, ponašanju Prištine".

- Ne kažem da se radujem šta radi Priština, ali tu ima malo sreće kako bi ovi sa Zapada primetili ko je faktor opstrukcije i destabilizacije regiona. Stalno su govorili o toj simetriji krivice, sad to više ne mogu da kažu - rekao je Dačić, govoreći o nedavnim pregovorima u Briselu.

- Kurti je odložio odluku o registarskim tabilcima za 48 časova što znači da pritisak na njega ima efekta. Promenila se retorika u Prištini - rekao je Dačić.

- Današnji skup je dobar primer da svet vidi da problemi nisu stvar politčkih funkcionera već da je ovde reč o nečemu što pogađa običan narod, i žene i decu i studente i starije, onemogućava im normalan život", istakao je Ivica Dačcić.

Dodao je da podržava ovakve proteste i da se njima problemi Srba na Kosovu i Metohiji mogu učuniti jasnijim i nekima u svetu koji ih ne razumeju.

Ocenio je da Kurtiju nije stalo do tablica da bi tako regulisao pitanje registracije automobila već samo "želi da na njima piše republika

Kosovo, pošto reč republika u njegovom poimanju označava da je Kosovo nezavisno".

Upitan da li se posle najnovijih događanja i izjave Žozepa Borelja situacija menja, Dačić je odgovorio potvrdno.

"Menja se pre svega zahvaljujući sumanutom ponašanju Prištine. Ne želim da kažem da se radujem što se Kurti tako ponaša ali tu ima i malo sreće jer ovi sa Zapada mogu da vide ko je taj faktor opstrukcije i destabilizacije regiona", rekao je on.

Dodao je da su uvek govorili o simetriji krivice, a sada to više ne mogu da govore.

