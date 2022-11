Orlić sa generalnim direktorom za Evropu u Ministarstvu inostranih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva: Beograd brani mir

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić sastao se danas sa generalnim direktorom za Evropu u Ministarstvu inostranih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva Džulijanom Brajtvejtom, sa kojim je razgovarao o nastavku bilateralne i međuparlamentarne saradnje, aktuelnim političkim dešavanjima i situaciji u južnoj srpskoj pokrajini.

Sagovornici su ocenili bilateralne odnose kao dobre, sa prostorom za njihovo unapređenje prvenstveno kroz dalje intenziviranje političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou.

Brajtvejt je pozdravio formalno osnivanje Poslaničke grupe prijateljstva sa Ujedinjenim Kraljevstvom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, te izrazio uverenje da će se, kroz njen rad i doprinos, nastaviti već dobra komunikacija dva parlamenta. Sastanku je prisustvovala i Nevena Đurić, novoizabrana predsednica PGP sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

Dr Orlić je informisao sagovornika o nedavno vođenim razgovorima u Briselu, situaciji na KiM i iracionalnom ponašanju Aljbina Kurtija.

„Potpuno je jasno, što vidite i iz izjave gospodina Borelja, kojoj strani je zaista stalo da sačuva mir, a ko se ponaša neodgovorno i otvoreno priziva eskalaciju. Beograd brani mir sve ovo vreme, a Kurti odbija bilo kakav dogovor. I gospodin Borelj je otvoreno rekao: predsednik Vučić je prihvatio predloge Evropske unije, a Kurti nije. Ekstremisti koji neće mir maltretiraju Srbe na KiM, prete im novčanim kaznama, oduzimanjem imovine, na sever šalju do zuba naoružane tzv. „specijalce“ i narod to više ne može da trpi. Gotovo deceniju čekamo da se realizuje ZSO kao osnovna obaveza iz Briselskog sporazuma, a sada čujemo Kurtija koji otvoreno govori da se to neće ni desiti. To je jasan dokaz neodgovornosti i otvoreno destruktivnog stava“, poručio je predsednik Narodne skupštine.

Brajtvejt je pozdravio aktivno učešće Beograda u pregovorima, iskazanu konstruktivnost i spremnost na kompromis.

"Kosovo je decenijama teška tema, ali je važno to što Beograd ostaje posvećen dijalogu i smanjenju tenzija, što ste u Briselu dokazali“, poručio je Brajtvejt.

Tokom sastanka sagovornici su izrazili opredeljenost za dalje produbljivanje i jačanje saradnje između dve zemlje u svim oblastima od obostranog interesa.

