POSTIGNUT DOGOVOR BEOGRADA I PRIŠTINE OKO TABLICA: Borelj otkrio detalje sporazuma sa Albancima u Briselu (FOTO)

Borelj je na Tviteru napisao da su uz posredovanje EU dogovorene mere da se izbegne dalje eskalacija i da se strane potpuno koncentrišu na predlog za normalizaciju svojih odnosa.

We have a deal! Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations.

- Srbija će prestati da izdaje registarske tablice sa nazivima gradova Kosova, a Kosovo će obustaviti dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila. Pozvaću strane u narednim danima da razgovaraju o narednim koracima - naveo je Borelj.

U Briselu je danas održan višečasovni sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bisljimija sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom.

Today, I’m hosting the Chief Negotiators of Kosovo and Serbia as a follow-up to our High-level meeting.



My sincere hope is that we will manage to find a solution today to de-escalate the tensions on the ground and work towards normalisation of relations.



Talks are ongoing. pic.twitter.com/BnfCiTokaD