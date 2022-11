OGLASILA SE EU POSLE DOGOVORA BEOGRADA I PRIŠTINE O TABLICAMA: Veoma dobre vesti iz Brisela, izbegnuta dalja eskalacija

Žiofre je na Tviteru naveo da se sada dijalog Beograda i Prištine fokusira na normalizaciju odnosa.

"Veoma dobre vesti iz Brisela. Uz pomoć EU, postignut je dogovor da se izbegne dalja eskalacija. Sada se dijalog Beograda i Prištine fokusira na normalizaciju odnosa", rekao je Žiofre neposredno nakon što je šef evropske diplomatije Đuzep Borelj obavio na istoj društvenoj mreži da je postignut dogovor u Briselu u registarskim tablicama.

Very good news from Brussels. Under EU facilitation a deal was reached to avoid further escalation. Now the Belgrade- Pristina dialogue to focus on normalization of relations. https://t.co/rD64iz9n4j