VUČIĆ: Na Kosovu i Metohiji sve vri, ljudima je svega preko glave, to je ono što i mene brine, držaćemo se zajedno i Srbija će pobediti!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa članicom Predsedništva BiH iz reda srpskog naroda Željkom Cvijanović i predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Predsednik je najpre poželeo Dodiku i Cvijanovićevoj uspeh na obavljanju novih funkcija.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da su na sastanku sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i sa srpskim članom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović konkretizovali ideju o izgradnji memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini – Jasenovac. Bićemo spremni da uložimo desetine miliona evra, poručio je Vučić i dodao da je to jedna od najvažnijih stvari koju treba zajednički da uradimo.

- Upoznao sam ih o situaciju na KiM, kao i o nekim drugim važnim događajima. Ove nedelje biće foirmiran zajednički tim, uložićemo veliki novac u izgradnju memorijalnog kompleksa u Donjoj Gradini - rekao je Vučić.

- Razgovarali smo i o infrastrukturnim projektima, između ostalog i izgradnji auto puta Rača- Bjeljina - dodao je Vučić.

Vučić se zahvalio narodu Republike Srpske što brinu o nama koliko i mi brinemo o njima.

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se na sastanku sa Aleksandrom Vučićem i Miloradom Dodikom razgovaralo o važnim temama, o razvoju bilateralnih odnosa i zajedničkih projekata i izrazila je želju da se konačno počne sa realizacijom velikih projektata.

- Trebaće nam puno napora i prodrške i zahaljujem vama predesniče Vučiću na pomoći - rekla je Cvijanović.

Cvijanovićeva je naglasila da ih i na novim pozicijama očekuju veliki izazovi.

Predsedavajuća Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović se zahvalila Srbiji što želi da učestvuje u infrastrukturalnim projektima, kao što je aerodrom u Trebinju.

- U periodu koji je pred nama treba razrešiti mnoga pitanja i dileme. Trebaće nam mnogo napora i podrške Srbije - istakla je ona.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik se zahvalio predsedniku Vučiću na podršci koju Srbija daje Republici Srpskoj.

Dodik je istakao da je ovo prvi radni sastanak posle izbora i da su oni baš tako želeli.

- Razgovarali smo o svim važnim tetamam u okruženju. Rekao sam predsedniku da međunarodni faktor dodatno pritiska Srbiju i Srpsku - rekao je Dodik.

Dogovorili smo se da nakon formiranja vlade u Republici Srpskoj, održimo zajedničke sednice vlada gde ćemo detaljnije govoriti o svim pitanjima koja su danas bila na dnevnom redu, istakao je Dodik.

Dodik naveo da je Srbija zemlja koja ne okleva da podrži teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, što je u redu.

- Naivno je verovati da je moguće da se pitanja odvoje i rešavaju na neki odvojeni način. Mi stojimo iza našeg naroda na Kosovu i Metohiji - rekao je Dodik.

Srbija je u epicentru međunarodnih pritisaka i vezano za Prištini, i po pitanju sukoba u Ukrajini, naglasio je Dodik.

- Kao što je Vučić rekao stvari se usložnjavaju. Bitna je podrška koju dobijamo od Srbije. Radićemo na što većoj vrednosnoj integraciji Srbije i Republike Srpske. To su specijalne veze, koje su zadate Dejtosnkim sporazumom i to ne bi trebalo nikoga da zabrinjava - naveo je Dodik.

Istakao je da Sarajevo blokira mnoge važne projekte za Republiku Srpsku.

Milorad dodik zahvalio je predsedniku Vučiću na podršci koju Srbija daje Republici Srpskoj.

- Mi smo se dogovorili da se nakon 1. decembra kada se formira vlada održi jedna zajednička sednica na kojoj ćemo razmotriti sva važna pitanja u vezi saradnje na projektima - rekao je Dodik.

- Mi stojimo iza našeg naroda na Kosovu i uvek smo spremni da ih podržimo. Složene okolnosti u kojima živimo traže dodatne napore, Republika Srpska je spremna da izrazi podršku evropskom putu BiH, ali nije spremna da podrži put ka NATO-u - rekao je Dodik.

Što se tiče zajedničke radne grupe to je veoma važno i to ćemo što pre da uradimo.

Vučić je nakon obraćanja Cvijanovićeve i Dodika odgovarao na pitanja novinara u vezi uvođenje sankcija Rusiji i Rezolucije Evropskog parlamenta.

- Interesantno je kako se naši mediji ponašaju i kako niko ne voli da čita. EP nije doneo čak ni Rezoluciju, već Preporuke. Suština teksta je važna. Nisu u pitanju samo sankcije, već pokušaj da se disciplinuje Vlada Srbije. Preskočili su da vam pročitaju deo koji govori u tim Preporukama da moramo da priznamo nezavisno Kosovo. Pa pitam sve te koji hoće da nam govore o dobronamernosti onih koji donose te Preporuke - zašto ste to sakrili? Mnogo važnije od sankcija je to što od nas traže međusobno priznanje. Zašto to krijemo od ljudi. Krije jedan deo naše političke i medijske javnosti zato što bi onda ljudima bilo jasno šta ti i takvi žele za Srbiju. Juče je Alijev rekao jednu važnu stvar - samostalnost i nezavisbnog država, a vi ste, rekao je meni takav imidž zemlje izgradili, napravili ne ogleda se u tome da jedna zemlja ima himnu, zastavu i grb već se ogleda po donošenju odluka. Nisam se mnogo uznemirio zbog njihovih preporuka, dokon pop i jariće krsti. Nismo zainteresovani za priznanje sa Prištinom, nimalo. Nastavićemo da slušamo sve tšo govore, a odluke ćemo da donosimo u interesu naše države - naglasio je Vučić.

- Pre smo 10 dana kada smo bili na ivici sukoba govorili su da ne pričamo o sitnicama - potreban nam je mir, nećemo sukobe i ratove. Kada donesete odluku koja znači očuvanje mira - odna je opet ste nešto izdali i predali. Šta je sa tim ljudima? Kako ne pitaste šta je sa Kurtijevom policijom koja je krenula da naplaćuje kazne pa se povukli. Oni su pre dva dana imali bolji dil nego onaj od juče. Jasno piše - mora da postoji poštovanje svoh prethodno postignutih dogovora. I to je za nas najvažnije - naš narod neće biti maltretiran. KM tablice ostaju i opstaju, pošto ostale sa denominacijom kosovskih gradova i opština defakto ne postoje, posebno južno od Ibra. KM tablice, što se novih automobila tiče njih ima do 90 na godišnjem nivou, a što se tiče obnove ona teče normalno i nigde nema obaveza po tom pitanju. Ja sam čak rekao da i to dok traju pregovori zaustavimo. LJudi koji imaju KM tablice, oko 7000 na KiM, mogu da nastave da voze automobile bez smetnji i kazni. Ovo je mala taktička pobeda koja će nas voditi u još teži situaciju i pritisak i zato kod mene ne možete videti preveliku radost jer zna,m da nas čekaju teška vremena. Zadovoljan sam što smo sačuvali mir za svoj narod, jer one divne žene koje su juče izašle na protest zaslužuju mir, zaslužuju da njihova deca idu normalno u škole, zadovoljan sam što nismo ugrozili čitavu Srbiju, i što će nam pova godina biti rekordna po pitanju stranih investicija - rekao je Vučić.

- Situacija kod Srba na KiM je uzavrela, ona bukvalno vri. LJudi su siti terora prištinskih vlasti i to je nešto što i mene brine. Pogledajte jučerašnji skup u malom mestu Gornje Kusce - imali ste gotovo 5000 ljudi. Siti su Srbi svega, siti su šikaniranja, ucenjivanja, siti su međunarodnih pritisaka u kojima niko od njima ne vodi računa već ih tretiraju kao nacionalnu manjinu, iako oni neće da budu nacionalna manjina. I to je problem sa kojim moramo da se suočimo, to govori koliko im je teško i koliko su pritisnuti i koliko su bili mučenu u prethodne 23 godine. To je čitava jedna generacija 23 godine. 23 godine vsaki dan brineš da li će dete da ti stigne do škole ili neće, da li će neko da te zaustavi na administrativnom prelazu i da ti tražui neki novi papir ili neće. Naš narod je izdržao taj teror i dalje se bori za svoj narod i ognjišta - istakao je predsednik.

- Što se tiče planova o kojima govore, na šta sam se ja više puta nasmejao i rekao da ste već dobili naš odgovor u formi non-pejpera, povodom vašeg non-pejpra, a dobili ste i moj usmeni odgovor u Briselu, šta su naše crvene linije i o čemu neću da razgovaram. Za to vreme nije problem, pretite prekidom pregovora, razgovora. Nije problem, prekinite ih. Zar mislite da neko ozbiljan u sveti može da se hvali time što je prekinuo razgovore. Pa kako ćete onda da rešavate probleme? Evo mi vam kažemo mi nećemo Kosovo u UN. I šta ćete onda, da nas bombardujete, da nam pretite sankcijama, na osnovu kog akta na osnovu čega, kad je čitav međunarodno-pravi okvir na strani Srbije. Znam koliko nas čeka komplikovana situacija, moram da priznam da su EU i SAD predstavnici bili racionalni. Sve ovo je bukvalno mučenje - rekao je Vučić.

- O nečemu govori žena koja bi želela da bude Kurtijev izbor sa 1 posto glasova. Koja želi da ukine srpski jezik,koja kaže da su tablice nebirtne. Znate li o kom sporazumu je reč. Trebalo je da imaju te tablice još 2011. godine. Sve vreme govorimo o tom sporazumu i ja ćutim sve vreme i rukama i nogama se bijem da bi sačuvao nešto što je ne,moguće sačuvati jer je 2011. godine još predato. I uspevamo u tome. I vi koji ste uvek protiv srpskog naroda, koji ste protiv svake odluke Srbije nam držite i patriotske pridike. Da je sve to tačno što su rekli - pa zamislite uspeli smo da kupimo još godinu dana vremena. Nema izdavanja novih za 70 ili 80 automobila godišnje, a ostaju nam KM tablice kao simbol države Srbije, a ne zato što to ima ko zna kakvu drugu vrednost. Uspeli to posle 11 godina od sporazuma gde piše da to mora da bude jedinstveno izdavanje na teritoriji pokrajine. Posle 11 godina teške borbe mi smo to uspeli. Što idete protiv svog naroda i gledate da otežate srpskoj državi uvek i u svakom trenutku. Što ti Ristiću govoriš o tome koji si uzeo stotine hiljada evra od albanskih vlasti? I još nam držiš patriotske prilike. Jel vi znate koliko je teška borba za svaku reč i rečenicu, jer smo mi sami, mi nemamo saveznika u Briselu. Toliko je teško da mi 11 godina posle gluposti koju ste nam ostavili pokušavamo nešto da popravimo. U poslednjih 11 dana legao nisam. Da smo sličajno danas imali nemire, rekli biste "evo Vučić nas vodi u ratove i devedesete". Nastavite sa tim. Ja da kažem našem narodu na KiM da ćemo biti uz vas. Među Srbima na severu Kosovo politički vri, a znaju da imaju podršku Srbije i to je nateralo o međunarodni faktor da izvrše dodatni pritisak na Prištinu. Mi smo sinoć uspeli da uguiramo rečenicu koja je za nas najvažnija - prvo ZSO, što je pre 11 godina potpisano, pa onda nešto drugo - rekao je Vučić

- U svakom slučaju dobro je da smo ovo ovako završili, a da li sam srećna- nisam. U svakom slučaju držaćemo se zajedno i Srbija će pobediti - naglasio je Vučić.

Kako je istakao ceo region će večeras da navija za Srbiju - i u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, svim delovima Srbije i na Kosovu i Metohiji. Veruje da će za nas navijati i braća Makedonci.

- Čuo sam se sa Piksijem i poželeo im uspeh. Pobede - bravo, izgube - hvala im na svemu. Čekaćemo i preostale utakmice i verovaćemo u njih do poslednjih od tih 270 minuta koliko igraju u ovoj fazi. Hvala im na trudu, što su se borili za svoju zemlju. Crveno-plavo-beli barjak ćemo nositi svi večeras ja ću na kratko da budem sa vojnicima koji su imali teško vreme u prethodnih nekoliko nedelja i da pogledamo fudbal. Da ne bude maler, bolje da se sklonim posle toga - našalio se predsednik.