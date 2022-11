Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da je postizanjem dogovora u Briselu privremeno sprečena dalja eskalacija krize, ali da se u narednom periodu mora tražiti rešenje za tablice, ali i formirati Zajednica srpskih opština.

- Isti predlog smo imali na stolu kada je predsednik Vučić bio u Briselu, pa ga Kurti nije prihvatio. Onda su odreagovale SAD i postignut je dogovor. Time se jasno pokazalo da Amerika ima presudan uticaj na ponašanje Prištine i na sve oko KiM, ali su ipak prepustili Evropi da postigne dogovor, pošto su oni pokrovitelji razgovora - istakao je Drecun za Pink.

Kako kaže, privremeno je sprečana dalja eskalacija krize.

- Nismo čuli od Besljimija da je Priština povukla tu jednostranu odluku i da je odustala od preregistracije vozila. Ovo je dobro što je postignuto. Smanjene su mogućnosti za izazivanje incidenata i primene nasilja od strane Prištine, ali problemi ostaju. U narednom periodu treba da se traži rešenje za tablice i mora da se formira Zajednica srpskih opština jer su to dva ključna uslova za povratak srpskih političkih predstavnika u privremene institucije samouprave - dodao je Drecun.

On je nagalsio da je jako interesantno to što je sada izgleda sastavni deo onoga što predsednik Vučić u principu nije odbio u Briselu, a to je da osnova za dalje razgovore bude francusko-nemački predlog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine na čemu je Kurti insistirao.

- Čini se da je Priština sve ovo radila i prihvatila u poslednjem trenutku kao nekakv dogovor kao neku vrstu političkog manevra samo da bi naterala Beograd da prihvati osnova za dalje razgovore bude taj predlog o normalizaciji odnosa i da u okviru toga bude prebačeno i pitanje Zajednice srpskih opština i ukidanje ove jednostrane odluke. To za nas nije prihvatljivo - rekao je Drecun.

Prema njegovim rečima, zajednica mora da se formira da bi dalje mogli da razgovaramo o bilo čemu.

- Ovde je pokušaj Prištine da uz pomoć nekih drugih država izmanevriše Beograd i oni jedva čekaju da odgovornost za bilo kakav neuspeh u dijalog prebace na Beograd. Možemo da razgovarmo o svakom predlogu, ali je taj predlog pogrešno postavljen i predviđa da Beograd treba da se složi sa postojanjem lažne države i ne protivi se njenom članstvu u UN. Tu ne postoji prostor za kompromis - istakao je Drecun.

