BRNABIĆ: Dve preporuke EP vrednosno su konrtadiktorne! Kurti svašta pričao što se ispostavilo da nije baš tačno…

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brbnabić obratila se medijima nakonm sastanka sa ambasadorima svih zemalja članica EU u Srbiji i sa šefom delegacije EU u našoj zemlji Emanuelom Žiofreom.

Ona je naglasila da su se na sastanku dotakli preporuka EP u samo dve rečenice.

"Ponoviću još jednom ono što sam rekla pred svim ambasadoroima. Takvi signali koji stižu od pojedinih poslanika EP uopšte ne doprinose popularnosti EU u našoj zemlji. A kada pričamo o našem evropskom putu, jako je važno da imamo podršku naših građana, a to ne možemo sami", započela je Brnabić.

"Ne možemo samo sa slušamo predsednika Aleksandra Vučića koji uvek ponavlja da je EU naš najvažniji partner, da je to naše najveće izvozno tržište, da je to za nas mnogo važno…. I da onda od nekih evroparlamentaraca imamo ovakve preporuke za Evropsku komisiju".



Ona je rekla da želi da pred medijima i šefom delegacije EU u Srbiji naglasi da su te dve preporuke EP vrednsono kontradiktorne.

"I to u smislu samih principa. Prva preporuka kaže da Srbija može da postane član EU samo ukoliko se saglasi uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji, zbog toga što je RF prekršila teritorijalni integritet jedne međunarodno priznate države. A druga preporuka je da mi možemo da nastavimo naš evropski put samo ukoliko se odreknemo našeg teritorijalnog integriteta. Vrednosno poimanje teritorijalnog integriteta i njegove nepovredivosti za međunarodno priznate države, što su i Ukrajina i Srbija, je kod određenih evroparlamentaraca potpuno kontradiktorn", izjavila je premijerka.

Upitana o rokovima za postizanje sporazuma Beograda i Prištine, premijerka je podsetila da prvo moraju biti implementirani svi prethodni sporazumi.

"Ko će nama da garantuje da će budući sporazumi biti implementirani, ako oni koji su u prošlosti potpisani nisu implementirani. Dakle, prvo Zajednica srpskih opština, pa razgovori o narednim sporazumima. Mi ćemo uvek biti tu da razgovaramo, na svakom sastanku, uvek ćemo biti za stolom", kaže Brnabić.

Na pitanje novinara o izjavama Aljbina Kurtija, da je krajnji rok mart 2023. godine, Brnabić smatra da to nije realno ali je podsetila na kredibilitet izjava premijera privremenih institucija u Prištini.

"Što se Kurtija tiče, on je pričao I neke druge stvari pa su se ispostavile da nisu tačne. Pričao je da neće odustajati od kazni, da neće odustajati od rokova… Ali dobro je što je pod pritiskom promenio svoje mišljenje, jer je to dobro i za Albance koji žive na Kosovu i Metohiji. Njihova politička igra je to što na nešto pristanu, pa sutradan kažu da nešto nije tako", zakljkučila je Brnabić.

