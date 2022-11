Ivica Dačić na jednogodišnjem pomenu Milutinu Mrkonjiću otkrio šta će država uraditi u njegovu čast! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku da na ovaj način oda počast pokojnom političaru.

Počasni predsednik SPS i nekadašnji ministar za infrastrukturu i saobraćaj Milutin Mrkonjić (80) preminuo je pre godinu dana, tačnije 27. novembra 2021. godine. Na Novom groblju u centru Beograda u Aleji zaslužnih građana, gde je Mrkonjić i sahranjen, danas se održava pomen tim povodom. Porodica, brojni prijatelji, kao i stranačke kolege došli su da odaju poštu pokojnom Mrki.

Tom prilikom, Ivica je otkrio odluku predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se obilaznica oko Beograda nazove po imenu Milutina Mrkonjića.

- Predsednik Republike me je ovlastio da prenesem da je on doneo odluku da predloži nadležnim državnim organima da se obilaznica oko Beograda nazove imenom Milutina Mrkonjića. Povodom godišnjice njegove smrti bitno je da građani to znaju. Veliki broj ljudi se danas okupio ovde, ali ovo nije samo mesto gde se ljudi okupljaju iz nekih tuđnih razloga, mi se svakog dana susrećemo sa nečim što nas podseti na Mrkonjića - rekao je Ivica Dačić za medije nakon održanog pomena.

Autor: M. K. ; R. L.