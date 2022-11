Miloš Vučević, ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije govorio je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na televiziji Pink o aktuelnoj politiučkoj situaciji, odlaganju odluke o registarskim tablicama na Severu Kosova i Metohije ali i najbitnijoj sporednoj stvari na svetu - fudbalu, Svetskom prvenstvu, reprezentaciji Srbije, a govorio je i o najboljem igraču sveta teniseru Novaku Đokoviću.

Ministar Vučević istakao je da prati Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje se igra u Kataru, a evo šta kaže o našim Orlovima.

Uvek sam zavideo mojim prijateljima koji se ne nerviraju, jer je to dobra prednost za dužinu života. Ja se ne slažem s atmosferom koja je u Srbiju, po pravilu, prisutna. Od euforije da idemo da pobedimo Brazil i već smo svetski prvaci, do toga da vidite da smo izgubili od najvećeg favorita imate talas da svi kažu da Piksi ne valja, da igrači ne znaju i svi su bolji selektori od Piksija. Je l’ volite Srbiju? Je l’ volite Orlove? Pa sad treba stati uz njih, sad se pokazuje odanost i patriotizam. Kao kod kuće, na poslu i u politici. A ne okrenuti se pljuvačkoj politici. Ajde da damo podršku Piksiju i igračima. Vanja je bio Spajdermen na golu. Izgubi i Argentina i Nemačka- rekao je Vučević i dodao:

Sve molim da budemo uz orlove i kad izgube

Izgubili smo od Brazila jer je bolje igrao i imao jači tim. Mi nemamo svi dovoljno znanja, pustimo mi Piksija da spremi tim za ponedeljak protiv Kameruna, da navijamo svi za Orlove do kraja, da navijamo i na utakmici protiv Švajcarske, posebno tu utakmicu čekam. Ta bi nam pobeda bila melem na ranu. Svi su došli da igraju fudbal. Iran igra fantastičan fudbal, najveće razočarenje mi je posle Srbije bila Argentina. Sve molim da budemo uz orlove i kad izgube. Najbolje što fudbal znaju bolje od Piksija, Duće Tadića i Mitrovića ovi što igraju lastiš i između dve vatre. Verujem u orlove, u Piksija, u reprezentaciju i momke, i da ćemo se plasirati u dalji tok. Ne volim te fatalističke odnose, kada vaš klub ili reprezentacija izgubi vi više ne idete na njihove utakmice. Tu sam se uvek divio Englezima, oni kad im klub izgubi oni sledeću utakmicu napune stadion. Taj fatalizam je poguban. Psiha je čudo, mislim da je Novaku Đokoviću njegov čvrst mentalni sklop atribut. Ljudi koji su uspešni i podele s vama motivaciju i vi je dobijete. Najviše volim fudbal, kao klinac sam igrao, mi smo samo fudbal igrali, nije bilo igrica. I basket. Znalo se ko kad može da bude na terenu, ko nosi vodu, a to nije bilo mobingovanje, već drugarski odnos u kraju- rekao je Vučević.

Mnogo je otvorenih pitanja koji čekaju odgovore, odgovore tražiti u dijalogu

On je rekao da je situacija mirna, u kontekstu toga da nije krenula primena druge faze odluke Kurtijeve vlade kažnjavanja srpske zajednice.

To je sada stavljeno van snage u jednom vremenskom intervalu. Takav je dogovor postignut u Briselu. Situacija je i dalje veoma napeta, ostalo je još mnogo otvorenih pitanja od onog najtežeg oko statusa Kosova i Metohije, pa svih onih tekućih stvari koje su pred nama, a to je vraćanja Srba u institucije. Tu je pitanje raspisanih izbora u ove četiri opštine, tiče se i onog onnovnog fundamentalnog zahteva Srbije, a to je formiranje Zajednice srpskih opština koje trebalo da se desi pre skoro deset godina. Mnogo otvorenih pitanja koja čekaju odgovore. Nadam da će svi, i srpska i albanska strana i međunarodna zajednica te odgovore tražiti u formatu dijaloga. Sve drugo nije dobro ni za jednu ni za drugu i za treću stranu - naglasio je Vučević.

Predsednik Vučić je dobro sagledao karte i to je dovelo do toga da su ostale KM tablice i da niko ne kažnjava Srbe

Ministar je naglasio je da se situacija bila veoma napeta dok se nije odustalo od tablica, pre svega u ove četiri opštine na Severu Kosova.

Srbi koji žive južno od Ibra dugo nisu bili u mogućnosti da koriste tablice Republike Srbije, okruženi su enklavama i moramo to prihvatiti kao realnost koja nas okružuje. To ne znači da se odustaje od zaštite i stava Srbije da je Kosovo deo naše države. Napeti su odnosi, srpska zajednica je zabrinuta, neću reći da je uplašena, ali su zabrinuti za ljudske živote, za dalji opstanak, svoju imovinu, šta može biti sledeći korak čoveka koji ne donosi racionalne odluke. Ali, evo kad su ga malo jače pritisnuli ipak je prihvatio da dođe do nekog dogovora. Nemojte da se zanosimo da će doći do podele među Albancima po pitanju KiM. Tu je samo pitanje njihove političke borbe na KiM i pitanje tehnologije za dolaženje do istog cilja. Mi treba da gledamo kakvi su naši interesi i da razumemo kakav je stav međunarodne zajednice. Francusko-nemački plan postaje okvir za pregovore, ono što je predsednik Vučić uspeo poslednjim odlaskom u Brisel je da nije dobio ulogu koja nam je dodeljivana 90-ih, faktor koji donosi agresiju, ide u ratove. Mudro je Srbija vukla poteze i donosila poteze po pitanju registarskih tablica. Predsednik Vučić je dobro sagledao karte i to je dovelo do toga da su ostale KM tablice i da niko ne kažnjava Srbe. Srbija će izabrati kompromisno rešenje kroz dijalog, ali to ne znači da kleči, da je slaba. Srbija hoće da spreči stradanje pre svega svog naroda, ratove, sukobe, jer kada odemo u ratove onda moramo da znamo da nema više putovanja u Beč i Solun, nema povećanja olata i penzija, auto-puteva. Onda živimo u drugom kontekstu, mi smo to doživeli 90-ih godina. To ne znači da će Srbija prihvatiti sve, to ne znači da je naša vojska slaba, naprotiv. Srbija uvek gleda da dođe do kompromisa kroz dijalog.

Vesna Pešić je lider autošovinizma, mislim da svaka kuća treba da ima po jednu zastavu Srbije

Ministar se dotakao i izjave Vesne Pešić, bivša političarka, koja je Arnoa Gujona, humanitarca i direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koji je delio srpske zastave pred meč na Svetskom prvenstvu, nazvala “srpskim fašistom.”

- Nemojte ljudi molim vas, kakva Vesna Pešić. Koji je njen kredibilitet? Ona pokazuje odnos prema narodu kojem bi trebalo da pripada po imenu i prezimenu, ako joj na nečemu treba čestitati to je ta istrajnost u autošovinizmu. Ona je lider autošovinizma i mržnji prema sopstvenom narodu, jer kako ona vidi mi smo veći nacisti od Hitlera i veći fašisti od Musolinija. I mi smo zapravo imali logore i radili zločine i da se još izvinimo što ranije nismo otišli s vekovnih prostora. Mislim da treba da delimo naše zastave i da svaka kuća treba da ima po jednu - istakao je Vučević.

I kao Novosađanin da kažem da je Milutin Mrkonjić napravio prvi most nakon NATO agresije

On je prokomentarisao i izjavu Ivice Dačića da će jedan deo obilaznice biti nazvan po Milutinu Mrkonjiću, nekadašnjem narodnom poslaniku i bivšem ministru saobraćaja, koji je preminuo prošle godine.

- Time je Aleksandar Vučić pokazao svoju širinu i objektivnost. Naravno da je Ivica Dačić neko ko to snažno podržava, ali predsednik je s tom inicijativom pokazao da Srbija ne zaboravlja ljude koji su radili na velikim projektima. A voleli il’ ne voleli Milutina Mrkonjića, ne kažem za sebe već o opštoj javnosti, niko ne može da mu spočitava da je radio velike infrastrukturne radove. I kao Novosađanin da kažem da je Milutin Mrkonjić napravio prvi most nakon NATO agresije 1999. godine, Varadinski most, govorim o jeseni 2000. godine, kada su neki drugi otvorili taj most. Aleksandar Vučić kao veliki neimar zna, razume i ceni ljude koji su radili takve poslove. Odlična ideja i podrška za to - zaključio je.

