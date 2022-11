Palma ponovo izabran za predsednika Jedinstvene Srbije! Dragan Marković: Tražićemo da se izborni cenzus vrati na 5 odsto

Dragan Markovic Palma na 5. Redovnoj izbornoj Skupštini Jedinstvene Srbije jednoglasno od strane 1.600 delegata izabran za novog - starog predsednika Jedinstvene Srbije

Nakon himne Srbije, prikazan je film o radu Jedinstvene Srbije, kao nakon čega se prisutnima obratio predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovic Palma.

"Za Jedinstvenu Srbiju je najvažnije da ima kontinuitet u programu i radu od njenog osnivanja. Mi smo državotvorna stranka, što smo pokazali i obilaskom preko 12 država gde smo proširili medjunarodnu saradnju, a sa velikim Egiptom smo prijateljski saradnju prebacili na ekonomsku. Mi se borimo za decentralizaciju Srbije što je u dobroj meri i postignuto zahvaljujući i Srpskoj naprednoj stranci, predsedniku Vučiću i našoj koaliciji SPS - Jedinstvena Srbija - Zeleni Srbije. Fabrike se otvaraju u celoj Srbiji i Srbija danas ima najmanju nezaposlenost u istoriji. Vučić vodi pravu politiku koja glasi "tuđe nećemo, a svoje ne damo". Želim da istaknem i našeg koalicionog partnera Ivicu Dačića, za čijeg prošlog mandata ministra spoljnih poslova je 18 država povuklo priznanje lažne države Kosovo" rekao je Markovic.

'"Mi ćemo u parlamentu drzave tražiti da se izborni cenzus u Srbji vrati na 5 posto. Opozicione partije koje su ušle u Skupštinu Srbije pre su se rastale nego što su se sastali i te partije koče Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, primaju pare iz inostranstva, a rade protiv Srbije. Neki medjunarodni faktori ne napadaju Vučića zbog Vučića, nego zbog Srbije. I svi koji napadaju našeg predsednika gube izbore u svojim državama kao Bakir Izetbegovic i Milo Djukanovic, a izgubiće ih i Plenkovc i Milanovic" kazao je Palma.

"Rad naše partije ocenjuju gradjani na izborima, a naša koalicija SPS - Jedinstvena Srbija - Zeleni Srbije dobila je 100 000 glasova više na poslednjim parlamentarnim izborima u odnosu na prethodne. Ja ću tražiti i da u Skupštini Srbije pre ulaska u salu da se oduzimaju fascikle sa napisanim govorima. Ovi iz opozicije kada govore o Kosovu I Metohiji čitaju napisane govore. Da vidim šta će da pričaju o Kosovu kada im se oduzme fascikla. Mi tu ništa ne čitamo jer Kosovo i Metohija je naš život. Mi treba da se ponašamo kao Jevreji, a to je da je ono što je naše je svetinja. Svoje rezultate najbolje vidite kada se poredite sa komšijama. Iz Hrvatske je 5 puta više ljudi otišlo nego iz Srbije. Naši ljudi se vraćaju u Srbiju, a to je najvažnije za svakog oca, majku, deku i baku. Poslednjih 10 godina je u Srbiji kao nikada u istoriji napravljeno auto puteva, regionalnih puteva, bolnica, kliničkih centara, skola, nikada nisu bile veće plate i penzije. Pored subvencija za poljoprivrednike koje nikada nisu bile veće, predlozicemo da država obezbedi za gospodina poljoprivrednog proizvođača kredite u naturi" izjavio je Dragan Markovic Palma.

PALMA: SRBIJA JE PRE 10 GODINA BILA EKONOMSKI SLEPAC

"Srbija je pre 10 godina bila ekonomski.slepac i tadasnja vlast je morala zbog para da prihvati sve što od je od njih tražila Evropska unija. A znate za što nikada neće glasati Jedinstvena Srbija? Da dva muškarca idu u crkvu i da se venčaju i da se ljube u usta. I nikada nećemo glasati za nešto što je štetno za Srbiju. Glasaćemo za ono što se žive život, da se živi od svog rada" rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.

Prisutnima se obratio i Ivica Dačić.

DAČIĆ: MORAMO DA ČUVAMO SLOBODU I MIR

"Mi smo slobodarski narod i ne trpimo tiraniju i okupatora i zato naš narod smatra da medjunarodna zajednica nije pravedna. Od Srbije traži da prizna takozvano Kosovo, a Vrhovni sud Velike Britanije je doneo odluku da Škotska ne može na referendum o otcepljenju bez saglasnosti centralne vlade u Londonu. A ta ista Velika Britanija je priznala jednostranog proglašeno nezavisno Kosovo bez saglasnosti centralne vlade u Beogradu. Živimo u teškim vremenima i zato moramo da čuvamo slobodu i mir. Ponosni smo na rezultate postignute sa SNS i iz socijalno ekonomske sfere i u medjunarodnoj politici. Najveći BDP u istoriji, najmanja nezaposlenost, najveće plate i penzije i za sve to je potrebna politička stabilnost. Koalicija SPS - Jedinstvena Srbija - Zeleni Srbije će uvek biti čelični deo političkog jedinstva i stabilnosti Srbjje. Mi želimo pobedu Srbije" poručio je Dačić.

VUČEVIĆ: SRBIJA JE NAŠA KUĆA I MI SE PITAMO

"Ono što red nalaže , a i srce hoće. U ime Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vucica želim uspešnu Redovnu izbornu Skupštinu Jedinstvenoj Srbiji.

10 godina traje naša saradnja sa SPS i Jedinstvenom Srbijom i za tih 10 godina promenili smo Srbiju značajno nabolje, od stabilne ekonomije, infrastrukture do regionalne i medjunarodne saradnje. I hvala Ivice i Palma što ste bili uz nas sve ove godine. I sve to što smo uradili, ništa se to ne podrazumeva. Za to se radilo. Sve što smo zajednički uradili ništa nije palo sa neba. Zaslužili smo. Nama više nego ikad treba ono što je u nazivu vaše partije, a to je jedinstvo. Ajmo svi da budemo jedinstveni i da kažemo "ovo je naša kuća i mi se pitamo", rekao je potpredsednik SNS Miloš Vucevic.

AMBASADOR EGIPTA: MOJ SIN KAŽE DA BI ŽELEO DA ŽIVI U SRBIJI 300 GODINA

Izbornoj skupštini Jedinstvene Srbije obratio se i ambasador Egipta u Srbiji Basel Salah. "Ja i moja porodica živimo godinu dana u Srbiji, a moj sin koji ima 8 godina mi je rekao da bi želeo sa ostane u Srbiji 300 godina. Srbija i Egipat imaju diplomatske odnose od 1908. godine i sledeće godine obleležićemo 115 godina diplomatskih odnosa. Mi sa nestrpljenjem očekujemo posetu predsednika Vučića Egiptu. Ja sam veoma zahvalan Draganu Markoviću Palmi što mogu da se obratim ovako važnom skupu. Dragan Markovic Palma je mnogo doprineo poboljšanju političkih i ekonomskih odnosa između Srbije i Egipta i bio sam srećan kada sam pročitao vest da je gospodin Palma izabran za predsednika Grupe prijatelstva Srbije i Egipta u Skupštini Srbije" istakao je ambasador Egipta. Nakom svečanog dela usledio je radni deo 5. Izborne skupštine Jedinstvene Srbije na kojoj je Dragan Markovic Palma jednoglasno od strane 1600 delegata izabran za predsednika Jedinstvene Srbije. Za potpredsednike stranke izabrani su Ratko Stevanović, Rade Basta, Marija Jevđić , Vojislav Vujić Života Starčević, Nenad Filipović, Dejan Manić, Djordje Kosanić , Dejan Pisarević , Marija Jovanović, Dejan Ignjato

