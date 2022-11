ZANIMLJIV TVIT UTICAJNOG NEMAČKOG NOVINARA: Zašto bi Vučić to uradio kada nagrade više nema na horizontu?

- Da li bi Kurti priznao Kosovo da je on Vučić? Drugim rečima: Zašto bi Vučić to uradio ako nagrada koja se nekada nazirala na horizontu više ne postoji - napisao je Martens na Tviteru.

Martens je pre tog tvita konstatovao da je evropska perspektiva Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana "mrtva", bez obzira šta urade i kakve reforme da sprovedu.

Mihael Martens, nemački novinar i pisac, rođen je u Hamburgu 1973. godine.

Dugogodišnji je politički dopisnik lista Frankfurter Algemajne Cajtung i stručnjak za balkanska pitanja.

Tokom svoje novinarske karijere boravio je u Sankt Peterburgu, Atini i Istanbulu, a od 2002. do 2009. u Beogradu kao dopisnik frankfurtskog dnevnika.

Would Kurti recognize Kosovo if he was Vučić? Or, in other words: Why would Vučić do that if the reward that once seemed to wait at the horizon is gone?