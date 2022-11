Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Aljbin Kurti uglavnom oslanja na silu velikih i moćnijih zemalja sa Zapada i računa da će da primoraju Srbiju da nešto prihvati, a nikako da se pridržava onoga što je potpisano.

Na pitanje čemu možemo da se nadamo u budućim pregovorima između Beograda i Prištine, imajući u vidu izjavu Aljbina Kurtija da je za njega pitanje statusa Kosova završeno još u julu 2010. godine kada je Srbija postavila pitanje Međunarodnom sudu pravde, Vučić je rekao da se ne nada previše već da strahuje od budućih događaja.

"Ako Kurti kaže da je za njega završeno pitanje statusa, dobro. Ja sam mu zahvalan jer je i za mene pitanje statusa završeno. Ja na jednom važnijem aktu baziram tu svršenost statusnog pitanja, a to je povelja UN i Rezolucija 1244 UN, tako da ako je to u pitanju, onda mogu samo da kažem da nemam previše nade, već samo strah od budućih događaja", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Oslu.

Istakao je da je Srbima prekipelo i dodao da Albanci misle da mogu specijalnom policijom da reše probleme na severu KiM, a ne razumeju da time samo podstiču naš narod da bude apsolutno protiv i sve odlučniji protiv njih.

"Izgleda nisu pažljivo slušali, možda je to i dobro, možda sam i suviše rekao", rekao je Vučić i dodao da situacija na severu KiM, ali i svuda u pokrajini, što se srpskog naroda tiče, bukvalno vri.

"Što se nas tiče, naše je da budemo uz svoj narod i da gledamo kako da mu pomognemo, a to na šta se Kurti poziva, on se poziva na sve ono što mu odgovara, a nikada da se pozove na ono što mu se ne sviđa, jer za to što mu se ne sviđa on ima samo jedan komentar što je sumanuto i potpuno besmisleno, a nikako da se pridržava onoga što je potpisano", rekao je Vučić.