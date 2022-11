VUČIĆ O PROTESTU ISPRED VLADE: Nisu oni ništa odlučili, ja ću da dođem da im se obratim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Pink da ne postoji nijedna zemlja u svetu koja može da se ponosi takvom glupošću da se odrekla litijuma poput nas.

- Ja ću da dođem da im se obratim. Da li razumete šta radite Valjevu, Osečini, kraju koji je devastiran? Rudnici su nam podigli Majdanpek i Bor. Zi Đin nam drži Bor, prosečna plata tamo je prošlog meseca bila 801 evro - rekao je Vučić o protestu ispred Vlade.

Ističe, da je sve to od rudnika.

- Majdanpek - ceo grad je stvoren o rudnika. Ovo bi bilo nešto naskuplje i najbolje za našu zemlju - rekao je Vučić misleći na rudnike litijuma.

- Ne razumem šta smo uradili zahvaljujući teorijama zavere - ljudi su pomislili da neko može da uništi Srbiju. Nisam ja primao pare ni od Nemaca ni od Rokfelera. Zna se ko je primao - dodao je predsednik Srbije, misleći, između ostalog, na Savu Manojlovića.

- Nemam problem da o tome govorim, nemojte da dirate Vladu, ona ništa o tome nije odlučila. Da mislim svojoim glavom i da mislim dobro svom narodu - to ne možete da mi zabranite. Kolovođe svega toga su primale novac za to i uništili su ovu zemlju zajedno sa nama kojimo smo bili dovoljno glupi da prihvatimo taj bezobrazluk i tu silu koja je mislila da nasiljem može nešto da učini. Ja sam vam adresa koju treba da rušite - rekao je predsednik.

- Ne možete da mi promenite mišljenje ni da dovedete 1000 ni 10 ni 50 ni 100 hiljada ljudi. Mislim da bolje od vas znam šta je dobro za Srbiju, bavio sam se time. Neki ljudi ne veruju jer su poverovali u teorije zavere, to su dobri i časni ljudi. A drugi ne veruju jer su dobili novac za to - dodao je on.

