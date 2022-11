PROROČKE REČI LAZANSKOG: NATO neće slati svoje snage u Ukrajinu, rizik eskalacije je stravičan

SAD ni NATO neće slati svoje snage u Ukrajinu, jer u konvencionalnom ratu nemaju šanse za pobedu, pisao je diplomata i novinar Miroslav Lazanski još 2019. godine.

- Naime, u situaciji kada bi NATO, ili SAD trupe u Ukrajini bile pred porazom od strane ruske vojske, Brisel i Vašington bi morali da odluče ili da priznaju poraz sa svim političkim i vojnim posledicama, ili da pribegnu upotrebi krstarećih projektila sa taktičkim nuklearnim oružjem. U takvoj situaciji, kada „ tomahavk“ rakete mogu da pogode ciljeve u Rusiji za pet do šest minuta, Kremlju preostaje užasno malo vremena da se odluči za nuklearni odgovor, da ga naredi i da ga započne. Ako ne odluči u roku od tri minuta, neće moći ni da ga izvede, jer bi u tom slučaju američke krstareće rakete već pogodile svoje ciljeve. Drugim rečima, opasna je granica prelaska sa upotrebe taktičkog na strateško nuklearno naoružanje. Rizik eskalacije je stravičan, i jedna i druga strana upotrebu taktičkog nuklearnog oružja mogu da protumače kao uvod u korišćenje strateškog nuklearnog oružja. A onda je planeti samo Bog u pomoći. Poginulo bi između 500 miliona i 1,5 milijardi ljudi, Rusija bi imala od 20 do 45 odsto poginulih, Evropa i SAD od 60 do 90 odsto mrtvih, jer Rusija ima bolji sistem civilne zaštite. Što se tiče „nezaraćenih država“ — u Evropi bi bilo od 20 do 50 odsto mrtvih, od 30 do 60 u Japanu i od 20 do 70 odsto u Kini. To su podaci profesora Lauela Vuda iz Nacionalne laboratorije iz Livermora, SAD, objavljeni još 1982. godine. Kako je tehnologija nuklearnog oružja u međuvremenu napredovala, broj poginulih bio bi daleko veći - upozoravao je Lazanski za "Sputnjik".

Ono što je u Evropi započeto 1999. raketiranjem i bombardovanjem SR Jugoslavije, sada se nastavlja usisavanjem država Balkana u NATO. I tragedijom u Ukrajini, tragedijom građanskog rata, pisao je Lazanski.

Autor: