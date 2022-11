Dragan J. Vučićević, urednik Informera kaže da su, isti oni ljudi koji su Dragana Stojkovića Piksija pre Mundijala kovali u zvezde, i govorili da je srpska reprezentacija najbolja u istoriji, su odmah, nakon nerešenog rezultata sa Kamerunom, izrekli najgnusnije uvrede na račun naših fudbalera, kao i trenera.

- To govori o njima, a ne o Piksiju i Orlovima. Vidim da se sve to pominje na nekim televizijama. Reprezentacija nije poražena, nije doživela neuspeh, sve je u našim nogama. Ako pobedimo Švajcarsku, upadamo u osminu finala. Nema loše vesti, loše vesti se prave i forsiraju iz političkih razloga. Videli smo Lutovca, on je lider Demokratske stranke, opozicione stranke, i taj čovek napiše sramni tvit. I sad nama Lutovac kaže da je Vučić tokom sastanka sa kraljem Norveške, rekao da mora na kratkko da odloži razgovor, jer mora da okrene Piksija. To govori o histeriji i kampanji mržnje koja godinama traje - rekao je Vučević.

LOŠE VESTI SE PRAVE IZ ISKLJUČIVO POLITIČKIH RAZLOGA

Odakle njemu autoritet da govori o fudbalu, on je loptu možda dva tri puta šutnuo u životu, dodao je Vučićević.

- On tvrdi da je predsednik kriv jer je neko na Mundijalu uradio nešto ovako ili onako... Da ne pričamo o svim sferama u kojima je Srbija za vreme Vučića napredovala, u odnosu na njihovo vreme... Sada sportisti koje osvoje medalju na svetskom nivou, dobijaju premije u roku od 24 sata. Ajde da pogledamo odličja... 2008. tri medalje, 2012. četiri. Na Olimpijskim igrama osam medalja, u Tokiju 9 medalja. Jasno je ko je koliko i šta uradio. Nema tu ničega osim mržnje i želje da se pokopa Vučić - rekao je Vučićević.

MEGAFON OPOZICIJE

Komentarišući jednu od najava voditeljke televizije N1, koja je istakla da je pitanje dana kada će se predsednik Srbije pokopati, Vučićević ističe da ono što opozicija misli, to ona govori. Obućina je, kako kaže Vučićević, megafon opozicije.

- Vidite da njima više nije stalo ni do Srbije, Srba, Kosova ili Evropske unije, već samo da sruše državu i Vučića. Oni na silu žele na vlast, i to je kraj i početak priče - kaže Vučićević.

