ČOVIĆ ZA PINK: Kurtijevo poređenje pitanja KiM sa Republikom Srpskom je VRHUNAC LICEMERJA (VIDEO)

Bivši predsednik Koordanicionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović smatra da je poređenje pitanja KiM sa Republikom Srpskom vrhunac licemerja.

- Mislim da ne cveta veliko poštovanje između Amerikanaca i Kurtija. Zavisi koju struju američku gledate. Ono što je Kurti pričao su opasne teze. To je vrhunac licemerja i nemorala da on pravi analizu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i to poredi sa prostorom Kosova i Metohije - kaže Čović.

Jedino ispravno i istinito što je rekao jeste da je jedini uspeh NATO od 1945. godine agresija na Srbiju i otimanje jednog dela srpske teritorije koji je bio pod kontrolom međunarodne zajednice do 2008. godine. Od 2008. godine činjenice govore da je to okupirani deo naše teritorije.

Kako je dodao, iz kompletne Kurtijeve priče provejava jedna strategija - neprekidno nasilje neizazvano, bez provokacija sa strane Srba u cilju etničkog čišćenja.

- Onda imate još jedan element. Kada etnički počiste Kosovo i Metohiju od Srba nemate o čemu da pričate. To je tehnologija koja se primenjuje od 1999. godine, to je model - naveo je Čović.

Napomenuo je da ima oko 40 sporazuma, ali se ni jedan ne primenjuje, niti se sprovodi.

- Kada dođe do toga da nešto treba da se sprovede pravi se dodatna gužva i pritisak na Srbiju. Došli smo u fazu koja je jako teška i opasna - naglasio je Čović.

