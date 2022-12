DAČIĆ NA MINISTARSKOM SAVETU: Polako se gubi smisao postojanja OEBS-a

Polako se gubi smisao postojanja jedne ovakve organizacije kakva je OEBS, ocenio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji u poljskom gradu Lođu učestvuje na 29. Ministarskom savetu OEBS-a.

Dačić je postavio pitanje svrhe postojanja ovakvi međunarodnih foruma kada na njemu ne učestvuju svi predstavnici, aludirajući na to da je Poljska zabranila dolazak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

- OEBS nije isti bez svi država, od Vankuvera do Vladivostoka. Mislim da polako prelazimo granicu svrhe postojanja jedne ovakve organizacije, gde niko nikoga ne sluša i gde nijedna odluka nije obavezujuća, gde na kraju krajeva nikakve odluke i ne mogu da budu donete, jer je za to potreban konsenzus. To je jedna potpuna paraliza rada međunarodnih organizacija - istakao je Dačić.

Šef diplomatije Srbije je kazao da je spreman da aplaudira kada se sa samitu bude govorilo da su Krim i Donjeck deo Ukrajine i ističe da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.

- Ja ću reći da je Kosovo Srbija, ali nisam siguran da ću dobiti isti aplauz. To dovoljno govori o dvostrukim standardima - naglasio je Dačić. Podsetio je da je bivša SFRJ bila zemlja osnivač OEBS-a i ocenio da bi govor, koji je u Helsinkiju 1975. godine održao Josip Broz Tito, i dalje bio aktuelan.

- Glavna poruka je detant ili popuštanje. Ili će doći do popuštanja ili će doći do svetskog sukoba. Tu nema nikakve dileme, najveća žrtva će biti građani - kazao je Dačić i dodaje da se Srbija trudi da ne bude deo tih svrstavanja i da "država vodi računa o svojim interesima“

