ĐURIĆ: Svedoci smo još jednog eskalacionog i destabilizirajućeg koraka Kurtija

Imenovanje Nenada Rašića na mesto ministra za zajednice i povratak sa ciljem poniženja kosovskih Srba ispunjava sve kriterijume jednog nedemokratskog, nazadnog i, naposletku, antialbanskog scenarija, kao i potpunog nepoštovanja vladavine prava - saopštio je Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD.

- Srećno, g. Kurti, u kopiranju propalih politika regiona od pre tri decenije.

U našem slučaju, to nas je dovelo do toga da imamo Vas sa druge strane pregovaračkog stola. Ko zna gde Vas vaša politika može odvesti? Jedva čekam da to vidim.

