Đurić: Danas smo svedoci još jednog eskalacionog koraka Kurtija. Cilj imenovanja Rašića je poniženje Srba na KiM!

"Danas smo bili svedoci još jednog eskalacionog i destabilizirajućeg koraka vlade gospodina Aljbina Kurtija. Imenovanje Nenada Rašića na mesto ministra za zajednice i povratak sa ciljem poniženja kosovskih Srba ispunjava sve kriterijume jednog nedemokratskog, nazadnog i, naposletku, antialbanskog scenarija, kao i potpunog nepoštovanja vladavine prava. Podrazumeva se da je to i protiv srpskih, širih albanskih, američkih, ali i evropskih interesa", napisao je Đurić na Tviteru.

Today we witnessed yet another escalatory and destabilizing step by the government of Mr. Albin Kurti.

Appointment of Nenad Rashiq to the position of the Minister for Communities and Returns in order to humiliate Kosovo Serbs ticks all the boxes of being a part of...



