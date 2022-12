'GDE TO IMA DA PREDSEDNIKU PSUJU MAJKU?' Vučić: Takav slučaj demokratije ne postoji nigde

Predsednik Aleksandar Vučić, obraćajući se nakon sastanka sa evropskim komesarom Oliverom Varheljijem, upitao je komesara EU da li u Evropi postoji negde da se u medijima psuje majka predsedniku republike.

- Kad smo kod medijskih strategija - jeste li čuli to, Olivere? Da li to ima negde u Evropi? Pošto kod nas nema dovoljno demokratije, dovoljno sloboda, osim da predsedniku psuju majku, osim što ga tri godine optužuju da je učestvovao u nekom kriminalu za koji se dokaže sudski da pojma nije imao, pa nit izvini. Pa samo da pitam ko meri vrste sloboda u Srbiji, te vas molim da mi pošaljete u toku dana gde to još ima da neko psuje majku predsedniku republike u Evropi, da idem u tu zemlju, da vidim te slobode i da uživam u takvim slobodama. Gde to još ima osim u Srbiji? Kod nas je demokratija uznapredovala, ali ovi što to prate nisu zabeležili dobro, pa ih pozivam da malo zabeleže, pošto takav slučaj demokratije ne postoji nigde - rekao je Vučić.

