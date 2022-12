ŠEŠELJ ZA PINK: Brisel je želeo da prećuti potez Kurtija - REAKCIJA VUČIĆA JE SVE PROMENILA: ISPRAVNO JE POSTUPIO!

Lider Radikalne stranke Vojislav Šešelj komentarišući dešavanja u Briselu, ističe da je isti, želeo da prećutno odobri potez Kurtija da uvede lažne predstavnike lažnog Kosova, Radu Trajković i Nenada Rašića.

Peter Stano je dao stav koji je to odobravao, misleći da će Srbija to da prećuti, međutim, reakcijom Vučića, sve je ''palo u vodu'' dodaje Šešelj, navodeći da je predsednik ispravno postupio, nakon čega je Stano imao drugačiju reakciju, i to samo dan posle njegovog obraćanja javnosti.

- Da bi se neki Srbin uveo u Vladu, neophodna je podrška predstavnika opština kojih ima 6. To je falš za Rašića, on tu podršku nema. To što je Rašića i Trajković Vučić nazvao ološem, to bih i ja isto uradio. Oni bi Srbiju i srpski narod prodali za teglu krastavaca, i na tom je nivou njihov nacionalni patriotizam -

Ne znam da li će Vučić ići u Tiranu, naveo je potom Šešelj.

- Ja nemam sa Vučićem bliske kontakte da bi znao kako će postupiti. Ako postupi da ne ide, u pravu je, ali i, ako postupi da ode, mora da ponovi ono što je ovde rekao, i da da do znanja da sa Srbima nema igranja - dodao je Šešelj.

Jedno je kada EU kao posrednik u pregovorima pozove na pregovore obe strane, a drugo je kada Kurtija pozovu kao predstavnika neke lažne i imaginarne države, na multilateralni skup gde će biti predstavnici, državnici EU, i država Zapadnog Balkana, rekao je Šešelj.

