UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! BRNABIĆ ZA HIT TVIT: Vučić je uspeo da vrati dijalog sa Prištinom za sto!

Ekskluzivno u emisiji Verice Bradić večeras o najaktuelnijim temama govore: Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije, Suzana Grubješić, predsednica Centra za spoljnu politiku, Ljubiša Ristić, reditelj i Nikola Vrzić, novinar.

Pre nego što su pogledali priloge premijerka Ana Brnabić je izjavila da SNS radi na rešavanju ekoloških problema.

Suzana Grubješić je dodala da je sigurna da će se ova vlada baviti problemima životne sredine.

Vrzić je rekao da nema poverenja, i da se ovom temom sigurno manipuliše, svedoci smo širom sveta kako se skreće fokus sa nekih tema. On je rekao da se zelena agenda agresivno forsira širom sveta.

Ristić je izjavio da je interesantno to kad god naiđe neka politička kriza, nestabilnost, obavezno dolazi signal da sindikati krenu. Prosvetni radnici počnu da štrajku, umesto da rade, oni se bave visokom politikom.

Na pitanje voditeljke da li Beograd ostaje pri tome da neće ići na samit u Tiranu, Brnabić je rekla da predsednik još uvek nije odlučio da li će ići.

- Aleksandar Vučić je nekako ne znam kako uspeo da vrati dijalog na sto. Kad asu jednom prilikom kritikovali vučića da je sateran u ćošak, ja sam tada rekla, taj ćošak je on izborio, mi nismo imali ni ćošak- rekla je Brnabić.

- Imali smo dva puta zabranu glasanja na Kosovu i Metohiji što je brutalno kršenje ljudskih prava. Za to su dobili samo osudu i sopštenje. Onda smo imali problem tablica, koji je veštački napravljen od strane Kurtija. Koji je bio rešen. On je otvorio temu tablica sa namerom da maltretira narod na severu Kosova i Metohije. Onda je u sred Berlina rekao da u Prištini ne postoji Briselski sporazum, i samimi tim ga ne prihvatamo. I opet niko se nije olgasio iako je to izjavio u sred Berlina. Kao šlag na tortu postavio je Nenada Rašića u tzv vladu Kosova kao predstavnika Srba, čoveka koji je osvojio 0,2 posto na izborima. Oni Rada Trajković su zajedno dobili toliko, srpska lista dobila je skoro 30 puta više od obvog Nenada Rašića - rekla je Brnabić.

Nikola Vrzić je izjavio da su nam prvo pričali da je Milošević kriv, pa onda bila priča o standardima i statusu i na kraju došao je Briselski sporazum. Ona je dodao ako pogledamo unazad svaki put je zapad izneverio sporazume u kojima je posredovao.

Grubješić je za emisiju HIT TVIT izjavila da je situacija vrlo komplikovana.

- Tu su dve stvari koje su neprihvatljive za Srbiju, a to je međusobno priznanje na kojem Kuriti insistira i drugo ulazak Kosova u UN - kaže Grubješić.

Ristić je rekao da su ovi navodi svi tačni i da Kurti radi jednu jedinu stvar, a to je da kompromituje sposobnost Evropi da uradi bilo šta.

- On koristi onima koji dokazuj Evropi da je politički patuljak koji ništa ne može da reši ni u svom drorištu. A kome treba to, potrebno je Americi - kaže Ristić.

Premijerka Brnabić izvukla je sve etničke motivisane incidente na KiM od 2021. godine. ima ih na stotine.

- Ni za jedan od ovih incidenata nikada niko nije odgovarao, ni jedan Albanac. Na kosovu i Metohiji je pod okriljem Kurtija otvoren lov na Srbe. Kad pogledate njihove izveštaje o vladavini prava, tu je prikazan napredak, cveta cveće i sve pršti - kaže Brnabić.

- Biće egzodusa ako bude vizna liberalizacija, ja nemam nikakv problem sa tim, ali je neverovatno to licemerje da se na svakom sastanku osećate kao budala. Slušate Kurtija gde se poziva na izveštaje i analize da su svetski šampioni u zaštiti ljudskih prava - kaže Brnabić i dodaje da je realnost sasvim drugačija i svakodnevno se ugrožavaju prava Srba na Kosvu i Metohiji.

Ona je dodala da ne zna odakle Vučiću snage da trpi sve to slušajući na sastanicima sa Kurtijem.

- Situacija je teška. Sve ključa i vri, da je bar za jedan od ovih incidenata Evropa rekla nešto ili osudila, ali nije - kaže Brnabić.

Grubješić je iznela svoj stav da Vučić treba da ode na taj sastanak u Tiranu, bez obzira koliko je situacija teška.

- Važno je, neke odluke će se doneti od čijih posledica i naši životi i perspektiva zavisi. Ja bih imala razumevanja i da ode i da ne ode, ali mislim da je ipak bolje otići - kaže ona.

Vrzić je rekao da moramo da budemo svesni da EU mora da nas zadrži u svojoj orbiti.

- Nemaju ništa da nam ponude, a imaju sve manje i manje. Na kraju krajeva, da li će Vučić otići u Tiranu je irelevantno, neka ode da im kaže sve što ima, i da im bude neprijatno - dodao je on.

Brnabić je dodala da niko bolje ne kaže istinu u lice od Vučića.

- On je uspeo i niko drugi da osmisli i implementira kampanju oko priznavanja, možemo svi da se busamo u grudi, on je smislio i rekao kako će se implementirati sve. Zbog toga mislim da je važno da on bude u Tirani. Niko nema takav politički kredibilitet kao što ima Aleksandar Vučić - rekla je ona i dodala:

- Ja nisam znala za tvit Vesne Pusić gde ona pokazuje svoj neverovatan demokratski potencijal, i da koga je briga što Srbe treba da predstavlja neko ko je dobio 0,2 odsto na izborima. Ja vam čestitam gospođo Trajković, vi ste jedna hrabra gospođa koja hoće da predstavlja Srbe na Kosovu i Metohiji iz Beograda - kaže Brnabić.

Ona je rekla da je Trajković rekla da su Srbi ubili Olivera ivanovića, i da takve stvati ni Kurti ne bi govorio.

- Kakve bljuvotine ona izgovara samo, i sve je to za nju u redu i prihvatljivo. Ona i Rašić imaju obraz da predstavljaju Srbe sa 1.500 glasova. Sramota je, ali je Kurti u njima našao ozbiljne saradnike - kaže Brnabić.

Brnabić je izjavila da tajkunski mediji spekulišu kako je pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji zamenjen pritiskom da priznaju status Kosova.

Kako je navela da su svašta su pisali, uglavnom neistine i nikada posle toga nisu rekli izvini.

- Što se sankcija tiče, čudne su to stvari kad se busate u grudi sa moralom, a onda pogledate da se Belgija izborila da ne uvede sankcije za uvoz dijamanata, pa onda dijamanti ispadaju bitniji od agresije kako oni kažu. Svi nihovi standardi padni kada se radi o našoj zemlji. Ono što sam htela da kažem je anlaliza Fajnenšal tajmsa, koja kaže da je uvoz ruskog gasa u neke zemlje veći nego što je bio pre uvođenja sankcija Rusiji. Tu jei Hrvatska koja nama kaže da ne možemo da sedimo na dve stolice ali kada oni mogu nešto da ušićare oni to urade. Ali ovi dijamanti su ipak pobedili - kaže Branbić.

Vrnazić je rekao da je u toku ne proglašeni trgovinski rat između saveznika.

- Evropa će se pretvoriti u industrijsku pustoš, Amerika pljačka Evropu da bi preživeli. Prastao je uvoz ruskog tehničkog gasa, porastao je i uvoz američkog. Evropa nema alterantivu odakle da uzme energente. Evropska perspektiva je jedina koja vredi u ovom trenutku - kaže on.

Ristić je rekao da je zahtev da se prizna Kosovo usklađivanje sa politikom EU, Eu nema zajedničku politiku. On je dodao da je Rusiju baš briga da li ćemo mi njoj da uvedemo sankcije i da EU radi to zbog svog interesa.

- Francusko-Nemački predlog može postati zajednički predlog EU, ali oko toga moraju da se slože zemlje članice i Srbija - kaže Grubješić i dodaje da nije nimalo zahvalna pozicija Srbije kao zemlje koja se nije pridružila uvođenju sankcija Rusiji. Ona je rekla da Srbija ne sme da dozvoli da bude izolovana.

- Možemo da kažemo nećemo u Evropu i to je legitiman stav samo je problem posledica. Uvek se izmeri korist i šteta - kaže Grubješić.

Brnabić je dodala da nije u skladu sa principima EU, da traže uveđenje sankcija Rusiji, a onda i priznanje suveriniteta Kosova i Metohije.

Brnabić je rekla da ono što nas očekuje u narednom periodu je restrukturiranje energetskog sistema.

- Reforme će biti vrlo duboke, i to je jako važno za stabilnost naše ekonomije i koja je dobra za održivi razvoj - rekla je ona.