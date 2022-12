BRNABIĆ: Rečnik Rade Trajković o Srbima na Kosovu ne koristi ni Aljbin Kurti

Predsednik Aleksandar Vučić je nekako uspeo da vrati dijalog na sto o Kosovu i Metohiji na sto, rekla je večeras premijerka Ana Brnabić.

- Kada su jednom prilikom kritikovali Vučića da je "sateran u ćošak", ja sam tada rekla, taj ćošak je on izborio, mi nismo imali ni ćošak. Imali smo dva puta zabranu glasanja na Kosovu i Metohiji, što je brutalno kršenje ljudskih prava. Za to je Priština dobila samo osudu i saopštenje. Onda smo imali problem tablica, koji je veštački napravljen od strane Kurtija - podsetila je Brnabić.

Aljbin Kurti je otvorio temu tablica sa namerom da maltretira narod na severu Kosova i Metohije, konstatovala je premijerka.

- Onda je usred Berlina reako da u Prištini ne postoji Briselski sporazum, i samim tim da ga ne prihvataju. I opet niko se nije olgasio, iako je to izjavio usred Berlina. Kao šlag na tortu postavio je Nenada Rašića u "vladu" tzv. Kosova kao predstavnika Srba, čoveka koji je osvojio 0,2 posto na izborima. On i Rada Trajković su zajedno dobili toliko, Srpska lista dobila je skoro 30 puta više od ovog Nenada Rašića. Kada kaže Aleksandar Vučić da su našli Srbe sa dna kace, pa šta je trebalo da kaže? Sa vrha kace? Tu su negde, iz te kace su. To su zaista takvi ljudi. Ona i Rašić smatraju da sa 1.500 glasova imaju pravo da predstavljaju Srbe i da pričaju da su oni "kriminalne strukture" i da "mafija vodi Srbe na Kosovu i Metohiji" - rekla je ona.

Brnabićeva je istakla da rečnik Rade Trajković o Srbima na Kosovu ne koristi ni Aljbin Kurti.

