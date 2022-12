(UŽIVO) SEDNICA SKUPŠTINE - Brnabić odgovorila Mariniki Tepić: Vi ste jedan licemer (VIDEO)

Poslanici na trećoj sednici jesenjeg zasedanja razmatraju predloženi budžet za narednu godinu.

Ana Brnabić odgovorila Mariniki Tepić

Premijerka Brnabić je rekla da je najgrublje što je danas rekla narodnim poslanicima sa kojima se raspravljala da su licemeri.

- Ako se neko bavi isključivo zelenom agendom, a deli papirne letke koji nisu od recikliranog papira, onda mogu da kažem da je to licemerno - rekla je premijerka, odgovarajući na tvrdnju koju je iznela Marinika Tepić da "koristi uličarski rečnik".

Ona je rekla da Marinika Tepić obmanjuje građane, a kao primer je navela optužbe za "naseljavanje migranata".

Dveri tvrde da nisu neofašistički pokret

Narodni poslanik Tamara Milenković Kreković tvrdi da "Dveri nisu neofašistički pokret".

Selaković o sastanku sa predstavnicima boračkih organizacijaMinistar Nikola Selaković izjavio je da je razgovarao sa predstavnicima 127 boračkih organizacija u Srbiji.

- Daćemo maksimum da njihov položaj poboljšamo - rekao je on.

Brnabić poručila Aleksiću da je "sudski dokazan lažov"

Premijerka je izjavila da je sigurno da je Miroslav Aleksić "sudski dokazan lažov".

- Vama je sud presudio da ste lagali o Andreju Vučiću u slučaju Jovanjica - poručila je Brnabić i rekla da Aleksić "indirektno preti sudijama koji su doneli tu presudu".

Ona tvrdi da sudstvo nije privatizovano. Ona je podsetila na pohvale Venecijanske komisije u pogledu izmene Ustava i obezbeđivanje nezavisnosti sudstva od politike.

- Vi ste pozvali da se glasa protiv toga - podsetila je Brnabić.

Kaže i da se politika njegove stranke svodi na revanšizam. Ona kaže da smatra da građani misle da vlast ne manipuliše podacima.

Rekla je da vlast radi opštu bolnicu u Prokuplju i da je ona u budžetu. Govoreći o deficitu, ona kaže da pandemija virusa korona još nije prošla, a postoji i rat na istoku Evrope.

- Vi ste 2012. imali deficit od 6,4 odsto i tada se niste bavili deficitom - rekla je ona.

Ona kaže da smo videli gde su naše pare kad je neko kupio klub u Premijer ligi.

Istakla je da je inflacija za vreme vlade Mirka Cvetkovića bila 9 odsto i da je to smanjeno na dva odsto.

Nekada je jedino Albanija imala manju prosečnu platu od nas, podsetila je ona.

- Mi mislimo da možemo i vredimo mnogo više - rekla je Brnabić i dodala da zato idem ona prosečnu platu od 1.000 evra.

Istakla je da Vlada Republike Srbije sarađuje sa MMF-om, kao i to da aerodrom nije otuđen.

Mali o zaduženosti

Ministar Mali je naveo koliko iznosi javni dug Francuske i Nemačke, odgovarajući na kritike poslanika Dragana Nikolića.

- Po prvi put imamo BDP preko 60 milijardi evra. Svaki dinar koji uložimo pravi novu vrednost - rekao je Mali.

Kaže da su realne plate u privredi veće nego pre.

- Naša ekonomska politika je usmerena ka tome da napravimo osnov za održiv razvoj. Da rastu plate, zaposlenost, BDP... - naveo je on.

Ministar kaže da su cene osnovnih životnih namirnica ograničene.

- Imamo najjeftiniju cenu hleba, najjeftiniju cenu ulja u regionu. Ograničili smo cene mleka, šećera i mesa. Na takav način štitimo državni standard stanovništva. Ograničili smo cene goriva. Nismo povećavali cene struje i gasa - rekao je on.

Premijerka Brnabić izjavila je da koalicija Nebojše Zelenovića vodi politiku "zelene agende" jer je to danas popularno.

- Znamo se mi odavno. Ja sam pre ulaska u politiku bila u sektoru za obnovljivu energiju. Nije bilo šanse da se nešto uradi za to, a vi ste bili na vlasti. Zašto se tada niste borili za "zelenu agendu"? - pitala je ona.

Brnabićeva kaže da je "zelena agenda" normalna i prirodna.

- Odmah 2014. je krenulo ulaganje u filtere za odsumporavanje i usvojen je zakonski okvir koji je omogućio zelenu energiju u Republici Srbiji - podsetila je Brnabić.

Ona je podsetila i da je Rio Tinto 2004. godine došla u Srbiju, a 2006. godine izmenjen je Zakon o rudarstvu, koga je nazvala "Rio Tinto zakon".

- Zašto nikada nijednu reč do pre, otprilike godinu dana, nismo čuli ništa protiv Rio Tinta i tog projekta? - pitala je premijerka.

Ona podseća da je 2012. godine vlada DS dala dozvolu Rio Tintu za bušenje.

- Sve što smo mi radili sa Rio Tintom, radili smo javno i transparento. Nikakav ugovor sa Rio Tintom nisam potpisala, već sporazum o saradnji, koji smo javno objavili. Tamo stoji da moraju da prate najstriktnije standardne životne sredine, da sve što mora da ostane u Srbiji i da lokalna zajednica mora da ima najveći prihod od tog projekta - rekla je premijerka.

Ona je optužila određene strane ambasade za "duplu igru" po pitanju Rio Tinta.

- Nisam htela to da dozvolim. Nemam sumnje da je to dobar projekat za srpski narod - tvrdi Brnabić.

Navodi i da je "Srbija zimi uvek uvozila struju".

- Ja i dalje mislim da, ukoliko bismo mi išli na predlog koji ste vi dali, a to je da na svim krovovima u Srbiji instaliramo solarne panele i sve to priključimo na našu energetsku mrežu, da bi ona doživela kolaps. To ne može da se balansira. Ali, mi nismo protiv solarnih panela - rekla je ona.

Nastavljeno zasedanje

Nakon pauze u 16 časova nastavilo se zasedanje Skupštine Srbije.

Pauza do 16 časova

Pauza u radu parlamenta određena je od 15 do 16 časova, a nakon nje će biti nastavljen rad Skupštine.

Opomene poslanicima Dveri, sramne uvrede na račun premijerke

Poslanicima Dveri, Bošku Obradoviću, kao i Ivanu Kostiću, izrečene su opomene od strane predsednika parlamenta Vladimira Orlića.

Poslanici Dveri izneli su uvrede na račun premijerke Brnabić. Boško Obradović kazao je da je „sramota da u trećem mandatu imamo za premijera Anu Brnabić“.

Premijerka je odgovorila Bošku Obradoviću:

- Kada ćete vi da vratite novce Kolubari, koje ste uzeli 2011. godine, kada već pričate o Grčiću. Kakav god bio, nije finansirao ni sebe, ni stranku. Kada ćete vi da vratite 2.700.000 dinara, plus zatezne kamate, koje dugujete Elektroprivredi Srbije, novac kojim su vas finansirali građani Srbije - rekla je Brnabić.

- Mislim da je vaš najveći problem što nipodaštavate građane, da oni ne razumeju osnovne stvari. Dok ste vi uzimali novac iz EPS-a više od 50 posto mladih je bilo bez posla. Koliko god lepo zvuče te priče, za to niko neće da glasa, zato što su ljudi odgovorni. Meni je i dalje neverovatno, vi pričate o mladima, natalitetu, domaćim investitorima, a onda mi kažete zašto veštačka inteligencija. To je domaća pamet, naši mladi ljudi, prihoduju za srpsku ekonomiju. A to što vi ne verujete u njihovu pamet i potencijal, to je vaš problem. Još nešto, da znaju građani Prokuplja i Kuršumlije, ovaj pokret i ovaj poslanik misli da je bacanje para auto-put Niš- Meradre. U Kuršumliji su tri banje, Đavolja varoš. Tamo treba da dođu neki ljudi. Zato što tamo ljudi nisu ništa manje važni od drugih. Za vas oni nisu važnji i to je bacanje para.

- Nikada se više nije ulagalo u zdravstvo, nego u poslednjih 8 godina - klinički centri, domovi zdravlja, opšte bolnice. Mi u 2023. planiramo veća izdvajanja za zdravstvo, povećali smo ih na 490 milijardi dinara - kaže premijerka i ističe i da je budžet za socijalu, takođe, veći.

Brnabić je odgovorila na kritike opozicije.

- Pod jedan, kažete da je rasprava unapred obesmišljena. Nije, jako je važna za građane, slušaju i očekuju da čuju koliko ćemo puteva, bolnica izgraditi, šta ćemo uraditi za mlade... Nikada nijedna rasprava nije i ne može biti obesmišljena. Rekli ste da energetska kriza nije samo uvezena. Mi to ne sporimo, sporimo da je katastrofalno upravljanje u zadnjih 8-10 godina. To je licemerno... Predsednik je i prilikom posete Norveškoj rekao da smo spremni da učimo... - odgovorila je premijerka na kritike opozicije.

- Zašto dajete samo dezinformacije. Recite kada se pre ulagalo u energetski sistem. Toliko toga smo uradili po pitanju ulaganja u energetski sistem. Mi od 80-ih godina nismo gradili nove proizvodne kapacitete. Ne možete dobro da upravljate energetskim sistemom, ako nemate nove proizvodne kapacitete.

- Što se tiče nacionalnog stadiona, sad što gradite stadion, a ne kanalizacionu mrežu. Ja sam pola sata pričala, rekla da ćemo graditi 5.000 kilometara kanalizacione mreže, uložiti 3,4 milijarde evra. Nemajte brige, moći ćemo kanalizacionu mrežu uporedo sa stadionom. Vi nama spočitavate, ako nema hleba, jedite kolače, vi nama koji se svaki dan borimo - rekla je Brnabić.

- Kažete opredelili bi dodatna sredstva za lokalne samouprave za energetsku efikasnost, vi niste glasali za 45 miliona evra za projekat čiste energije i energetske efikasnosti. Kad mi donesemo 45 miliona, onda to nije dobro i ne treba podržati. Pa što tako? Zato što je važnije politikanstvo od zaštite vazduha i životne sredine - ističe premijerka.

- Vi nam pričate o viziji za budućnost, nama koji smo izgradili naučno-tehnološke parkove, koji smo obezbedili 2021. da svako drugo radno mesto bude u IT sektoru, nama koji smo uveli obnovljive izvore energije. Da nije bilo nas ne biste znali za probleme frilensera, mi smo našli rešenje koje su oni podržali. Hvala vam mnogo, ali da vam kažem neke stvari, nadam se da će vam životna sredina biti važnija od politikanstva - navela je Brnabić.

- Da putujete malo više po Srbiji i pričate sa ljudima, vi biste znali koliko jedan stadion znači za lokalnu zajednicu i koliko su ponosni na jedan stadion. Šta, potrebno je samo Beogradu, ili nije ni Beogradu? Ja apsolutno tvrdim da mnogo znači taj stadion. Leskovčani znaju i vide da ćemo izgraditi i stadion i kanalizaciju. Može i jedno i drugo jer se ozbiljno bavimo politikom. Ja ne zna šta su eko manipulacije - kaže predsednica Vlade.

Premijerka se obratila poslanicima

Premijerka Ana Brnabić obratila se poslanicima, kao i građanima.

- Želim da ukažem na dve stvari koje ukazuju na licemerje lažnih ekologa. Pod jedan, svi građani su bili svedoci da smo dobili letke od koalicije zelenih na sjajnom papiru. Niko nije rekao da napravimo letke barem na recikliranom papiru, pa da pokažemo da brinemo. Toliko o zaštiti životne sredine. Želim da ukažem na izuzetno važan predlog zakona, kojim se povećava obim mera za unapređenje energetske efikasnosti, 45 miliona evra za unapređenje energetske efikasnosti. Lažni ekolozi su glasali ili protiv ovog predloga zakona ili nisu glasali. Sasvim je jasno o kakvom je licemerju reč - kaže premijerka.

Brnabić je potom obrazložila predlog budžeta za narednu godinu.

Navela je da je planiran deficit od 3,3 odsto bruto društvenog proizvoda, a deficit je u rebalansu za ovu godinu iznosio 3,9 odsto, što prema premijerkinim rečima znači da se vraćamo u pretkrizne godine kada je reč o ovom parametru.

- Izuzetno je važno za građane da je budžet nikad veći, nikada veća ulaganja u sve segmente. Javni dug će biti ispod 60, odnosno 56,1 odsto BDP, a što je veoma važno, imamo prostor i dalje ćemo se boriti da kontinuirano povećavamo plate i penzije - navela je Brnabić.

- Ekonomski rast planiran za 2023. godinu je 2,5 posto, na žalost to je nešto manje nego što smo inicijalno planirali. Važno mi je da podvučem, prema podacima MMF, kumulativni rast unutar 4 krizne godine, Srbija će imati drugi najveći rast na evropskom kontinentu, posle Irske. Kumulativni rast biće 13, 1 posto, veći je mnogo od naših suseda - kaže premijerka.

- Nastavak ogromnih ulaganja u kapitalne investicije - beogradski metro, Fruškogorski koridor, obilaznica, Moravski koridor, auto-put Beograd - Sarajevo, Dunavska magistrala. Nastavljamo ulaganja u železničku infrastrukturu, projekti koji se tiču vodnog transporta, novi most preko reke Save u Beogradu, izgradnja nacionalnog stadiona. Sve ove investicije doprineće ekonomskom rastu, doprineće kvalitetu života, omogućiti da gde god živite u Srbiji, imate iste kvalitete života - dodaje Brnabić.

- Energetika, moramo da krenemo u novu energetsku politiku. Ono što je važno je da nakon 31 godine završavamo novi blok termoelektrane Kostolac 3, zatim hidroelektrana Buk Bjela...energetska diversifikacija. Bio4 kampus je jako važna investicija, nastavljamo sa ulaganjem u naučno-tehnološke parkove, u Čačku i Nišu, gradićemo novi naučno-tehnološki park u Kruševcu.

- Izdvajanja za poljoprivredu su 79, 7 milijardi dinara. Najveći deo budžeta za poljoprivredu namenjen je za subvencije u poljoprivredi, potom za podsticaj za direktna plaćanja u iznosu od 46,9 milijardi dinara, što je za 17,6 odsto više u odnosu na 2022. Do kraja prvog kvartala napravićemo sistem e-agrar, da omogućimo poljoprivrednicima da se lakše prijave.

- Obezbeđena su sredstva od 31,5 milijardi dinara za životnu sredinu. Ovde je jedan od najvažnijih projekata, projekat Čista Srbije, tu je i budžet za zbrinjavanje opasnog otpada, nastavljamo i subvencije za kupovinu električnih vozila, pošumljavanje...

- U prethodne dve godine očistili smo 750 nesanitarnih deponija, što je četvrtina ukupnog broja. Čistimo konačno našu Srbiju, divlje deponije koje su nastale pre 65-70 godina. Radimo u interesu Srbije, ne busamo se da smo zeleni, već nam je to deo posla, guramo dalje sami kao parlamentarna većina. Dakle veća ulaganja u zdravstvo, kulturu, odbranu, prosvetu... Ovim budžetom, napornim radom, projektima omogućićemo bolji standard građana - zaključila je premijerka.

Ćuta dobio opomenu

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izrekao je danas opomenu poslaniku Moramo-Zajedno, Aleksandru Jovanoviću Ćuti, jer je bez dozvole prilazio stolu predsedavajućeg i ministrima delio letke.

Dok je šef poslaničke grupe Dveri Boško Obradović govorio o razlozima zbog kojih treba da se produži rasprava o usvojenim tačkama dnevnog reda, Jovanović je ustao sa mesta i otišao do ministara.

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se pred početak sednice Skupštine.

- Ovim budžetom nastavljamo ulaganje u bolji kvalitet života građana, zatim ulaganje u kapitalne projekte, a pravimo i dovoljno rezervi da možemo da reagujemo ukoliko bude potrebno, a zbog trenutnih neizvesnosti koje imamo u svetu - objavio je Mali na Instagramu.

Za ovo zasedanje predloženo je ukupno 35 tačaka dnevnog reda.

Kako je saopšteno iz parlamenta, za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada,

2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada.

3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu, koji je podnela Vlada,

4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada,

10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada,

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada,

12. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada (broj 011-2512/22 od 18. novembra 2022. godine);

13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada,

14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, koji je podnela Vlada, 15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada,

16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada,

17. Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada,

18. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja „Požarevac“) - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala), koji je podnela Vlada,

19. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podnela Vlada,

20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva, koji je podnela Vlada,

21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada,

22. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), koji je podnela Vlada,

23. Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,

24. Predlog odluke o izboru predsednika suda, koji je podneo Visoki savet sudstva,

25. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva,

26. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva,

27. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,

28. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,

29. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,

30. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,

31. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,

32. Predlog odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije,

33. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS),

34. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA - NOVI DŠ - POKS i

35. Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.

