Stefan Krkobabić, šef poslaničke grupe PUPS-Solidarnost i pravda, tokom debate o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, rekao je da je za njihovu partiju izuzetno bitna tačka dnevnog reda koja je vezana za predlog zakona o izmenama i dopunama penzijsko invalidskog osiguranja.

Ono na čemu Krkobabić i PUPS insistiraju jeste da se pokuša da do kraja sledeće godine zašivi socijalno garantovana penzija.

- Naš predlog je dopuna koja može da ide u pravcu socijalno odgovornog pristupa i možda u nekom rebalansu budžeta bude mesta za to. Ovo nije populistička mera, ali mislim da bi svi oni koji u penziju nikada neće otići, bili bi izuzetno srećni da tu meru donesemo. Naravno, koliko naša kasa to bude dozvolila, a to je da uvedemo institut socijalno garantovane penzije - istakao je Krkobabić i pojasnio:

- Institut socijalno garantovane penzije namenjen je za naše građane koji imaju više od 65 godina, a nisu i neće nikada otići u penziju. Među tim ljudima najveći je broj žena sa sela. Naš predlog je da taj iznos socijalno garantovane penzije ne bude manji od 100 evra. Premijerko Brnabić, znamo da za ovo treba puno novca, ali hajde da radimo u ovom pravcu i da već u narednoj godini ili krajem nje ovu meru možemo da sprovedemo u delo.

Krkobababić je rekao i to da će PUPS podržati Predlog budžeta.

- Predloženim izmenama i zakonima omogućava se onaj naš sedmogodišnji postulat, naša želja i ono što smo zajedno dogovorili sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, a to je da "penzije prate plate", odnosno zarade, što predstavlja naš vrednosni stav. Rast penzija će pratiti rast zarada, za šta se naša partija i zalaže - naglasio je Krkobabić i dodao:

Govoreći o Predlogu budžeta Krkobabić je istakao i to da budžet za 2023. godinu u sebi sadrži i razvojne i socijalne elemente, ali i da je taj budžet krizni.

- Ovaj budžet je odlično sastavljen i na tome čestitam i ministru Malom i njegovom timu, ali svakako i predsednici Vlade koja je to ovde izuzetno dobro branila tri ili četiri sata diskusije, sa pravim dostojanstvom. Tako i treba, jer ovo je najviši dom, parlament Srbije. Mislim da je budžet koji je pred nama više nego ikada jasan. Stoji na tri stuba, a ta tri stuba su standard građana, investicije i stabilna energetska situacija. Kada kažemo standard građana tu pre svega mislimo na povećanje plata, povećanje penzija koje je izuzetno bitno, povećanje minimalnih zarada - rekao je Krkobabić i dodao:

- Što se tiče investicija to je vrlo važno da se ponovi više puta. One predstavljaju sedam odsto BDP-a i nastavljaju se dalja ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, bolnice… Što se tiče energetike spominjali smo je i spominje se izuzetno puno ovih meseci, i onda kažemo da nam je deficit 3,3 odsto, a da nam je od toga vezano za energetiku 1,4 odsto...

Krkobabić je dodao i to da se Vlada Srbije upravo bavi životom.

- Kada kažemo 1,4 odsto, zašto je to tako? Zato što je suština da obezbedimo gas i struju za sve građane Srbije. Dolazi teška zima i svi moraju da imaju tople domove. Građani Srbije to od Vlade Republike Srbije očekuju i to će tako i biti. Što se tiče stranih direktnih investicija moramo da kažemo jednu stvar, a to je da Vlada Republike Srbije na čelu sa presednicom Vlade Anom Brnabić pre svega štitila je domaće preduzetnike, domaće privrednike i to radi od svog prvog mandata - naglasio je Krkobabić i dodao:

- A što se tiče stranih direktnih investicija koje će, kao što je rekao minister Mali na kraju ove godine dostići 4 milijarde evra, to je jedna fantastična vest. Uvažena premijerko, mi možemo ponosno da kažemo da imamo te strane direktne investicije. SAD i održivost njihovog ekonomskog sistema se zasniva na stranim direktnim investicija. Oni se toga ne stide, zbog čega bi se mi stideli?