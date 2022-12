ANA BRNABIĆ U SKUPŠTINI: Marinika Tepić obmanjuje građane

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je najgrublje što je danas rekla narodnim poslanicima sa kojima se raspravljala da su licemeri.

- Ako se neko bavi isključivo zelenom agendom, a deli papirne letke koji nisu od recikliranog papira, onda mogu da kažem da je to licemerno - rekla je premijerka, odgovarajući na tvrdnju koju je iznela Marinika Tepić da "koristi uličarski rečnik".

Ona je rekla da Marinika Tepić obmanjuje građane, a kao primer je navela optužbe za "naseljavanje migranata".

Ana Brnabić tvrdi da SNS vodi računa o svim građanima Srbije.

- Vi ste osoba koja kažete da zastupa ljudska prava i manjinska prava, ali vam nije smetalo da me u javnosti nazovete "homo premijerkom". Nikada neću zaboraviti da ste me nazvali "homo premijerkom", ali ne zbog toga što je to uvreda na moj račun i mene više ne možete da uvredite, ali vi ste tako uvredili sve pripadnike te manjinske zajednice. To vam nije smetalo da idete na "Paradu ponosa". Vi ste jedan licemer - rekla je Brnabić.

Ističe i da se trenutno radi na još dva postrojenja za odsumporavanje. Kaže i da država pomaže i domaćim investitorima.

- Dajemo subvencije i stranim i domaći investitorima - kazala je ona.

Govoreći o kritikama u pogledu položaja nastavnika i njihovih plata, Brnabić pita Mariniku Tepić zašto nisu u njihovo vreme dizali plate provestnim radnicima.

- Plata prosvetarima je 2012. godine, kada ste vi bili na vlasti, bila 49.247 dinara, sada je 87.000 dinara i ti koji su bili na vlasti nam sad kažu da je "plata sramotno mala" - rekla je Brnabić.

