PALMA: NIŠTA NIJE ZAVRŠENO DOK SE SVE NE ZAVRŠI. A TO ZNAČI PRIZNANJE KOSOVA. TO JE ZAHTEV ALBANACA

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da su negativan utisak na njega ostavili Borelj i Lajčak koji, kako je istakao, dolaze iz zemalja koje nisu priznale takozvano nezavisno Kosovo, a da se ponašaju suprotno stavu svojih zemalja, Španije i Slovačke.

- Zahtev kosovskih Albanaca je da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, a šta je to „sve“. To njihovo „sve“ znači da Srbija prizna takozvano nezavisno Kosovo. Srbija nikada ne sme da prizna takozvano nezavisno Kosovo. Nema političara iz vlasti koji će priznati nezavisno Kosovo. Oni mogu da nam otmu Kosovo i to su učinili 1999. godine i Kosovo danas ima neke atribute državnosti, ali to Srbija nikada ne sme da prizna. To što je Srbiji urađeno 1999. godine je kao genocid, to nikada ne zastareva - rekao je Marković gostujući na Hepi televiziji i dodao:

- Kosovski Albanci nikada neće formirati Zajednicu srpskih opština. Meni je u Vašingtonu, kada sam bio na inauguraciji Donalda Trampa za predsednika SAD, bivši šef CIA za Balkan Stiven Mer rekao „kada se vratite u Srbiju recite svojima da Briselski sporazum bace u korpu“. Ja sam ga tada pitao „što nam to odmah niste rekli, tada kada ste bili aktivni u CIA“, Stiven Mer mi je rekao „sada su se stekli uslovi“.“rekao je predsednik Jedinstvene Srbije. „Srbija je meta zapada zbog svog geografskog položaja, a posebno je Srbija sada njima trn u oku zbog svoje ekonomske stabilnosti. Kada se razlikujete od svojih komšija, kada ste prestigli mnoge zemlje Evropske unije u ekonomiji onda ste meta. Srbija je danas i politički i ekonomski stabilna i ne trebaju Srbiji ni pomoć finansijska ni bilo kakva druga i Srbija danas sama može da donosi odluke.

PALMA: BOLJE JE 1.000 DANA RAZGOVARATI NEGO JEDAN DAN RATOVATI

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije sam sebe pozvao na Samit u Tirani, već je pozvan, a posao domaćina skupa je da obezbedi sve goste. Mi ne očekujemo od Edija Rame da on kaže „povlačim priznanje nezavisnog Kosova“, ali ima nešto oko čega se slažemo. Vučić je bio inicijator odličnog projekta „Otvoreni Balkan“ i Edi Rama je to prihvatio. Mi ne možemo večno da se svađamo i da i Albanci i Srbi uče decu od rođenja da su im najveći neprijateji Srbi ili Albanci. Mi ne možemo da zaboravimo šta se dešavalo na Kosovu i Metohiji, ubistva i pogrom srpskog naroda. Ali moja poruka je da je bolje 1000 dana razgovarati nego jedan dan ratovati - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.