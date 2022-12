VUČIĆ O FRANCUSKO-NEMAČKOM PLANU: O tom dokumentu moramo da raspravljamo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je danas u Tirani i na pitanje novinarke iz Tirane o francusko-nemačkom planu i sastanku sa Kurtijem.

- Nema sumnje da ćemo u budućnosti ozbiljno raditi da postignemo neko kompromisno rešenje. Pravo pitanje nije kada i gde ću se susresti sa Kurtijem- uradiću to kada nam predlože iz EU. Pravo pitanje je šta će biti sadržaj tog kompromisnog rešenja. Dobijamo razne poruke sa raznih strana o sadržaju toga. Imamo proalbansku, prosrpsku stranu, da je napravljen od timova francuskih i nemačkih predsednika. Mi smo unapred rezervisali neko saopštenje koje smo trebali da dostavimo novinarima, ali to nismo učinili. Ne mogu da kažem da sam 100 posto protiv njega ili za, o tom dokumentu moramo da raspravljamo i onda ćemo videti. Moramo da razgovaramo jedni sa drugima, treba da se uzdržimo jednostranih akcija, ovo je nešto što može da naudi celom procesu, ovo je nešto što ne možemo da dozvolimo. Moramo da budemo garant mira i stabilnosti u regionu - rekao je Vučić uz napomenu da ne govori albanski i da je to problem njegovog obrazovanja.

