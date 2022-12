VUČIĆ O N1 i NOVA S: Niko njima nije zamračio kanale, već su to učinili sami

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su televizije N1 i Nova S same zamračile svoje kanale.

- Niko njima nije zamračio kanale, već su to učinili sami. Ako sami kažu da imaju problema sa slobodom, to je ozbiljan problem vlasnika koji im ne dozvoljava, jer se oni ne bore za vas. Zašto danas - ne mogu da vam objasnim koliko je to bila važna tema i koliko se neko potresao. Saglasan sam da bi trebalo da se razgovara o medijskim slobodama, naročito u tim medijima - rekao je Vučić.

