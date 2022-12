Vesić: Politika opozicije vređanje, baš ih briga za razvoj Srbije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je jedina politika opozicije vrejanje i blaćenje drugih, te da u skupštinskoj raspravi nisu ni reč progovorili o budžetu, zato što infarstruktura, projekti i razvoj Srbije zapravo i ne interesuju.

“Ovde ima poslanika koji nisu reč progovorili o budžetu jer njih život ljudi ne interesuje. Nima je nevažno ko će dobiti povećanje plata i penzija, nevažno im je šta ćemo izgraditi novcem iz budžeta, njima je potupno nevažno da li će se završiti obilaznica oko Beograda u junu naredne godine, da li će se završiti brza saobraćajnica od Surčina do Novog Beogarda u martu, da li će obilaznica oko Beograda do Bubanj potoka biti završena do narednog juna, da li će Kruševac dobiti autoput do narednog oktobra, da li će autoput do Požege biti završen do kraja 2023. godine, da li će se završiti autoput Sremska Rača – Kuzmin, da li će se graditi Moravski koridor”, rekao je Vesić u parlamentu.

To su sve stvari koje opoziciju ne interesuju, zato što oni to nikada nisu radili i zato što je njihova politika vređanje i blaćenje drugih ljudi, poručio je ministar.

Zato su predstavnici vlasti danas u Skupštini, gde bi trebalo da se govori o budžetu i razgovara o predlozima, izloženi vređanju, naglasio je Vesić i dodao da je upravo zato opozicija tu gde jeste, i zbog čega nikada ne mogu da odlučuju o budžetu.

Ponovio je da projektovani budžet za 2023. godinu za kapitalne projekte, odnosno razvoj infrastrukturu, iznosi 423,9 milijardi dinara, to jest 3,6 milijardi evra, a to je, ukazao je, čak tri puta više nego što je prethodna vlast ukupno uložima u periodu od 2008-2012. godine.

“Mi izdvajamo samo u 2023. godini 3.6 milijardi evra za izgradnju infrastrukture. Vi ste budžetom za 2011. godinu za infrastrukturu izdvojili 305 miliona evra a potrošili ste 275 miliona!? Za četiri godine, od 2008-2012, ukupno ste uložili u infrastrukturu 1.2 milijardi evra. A mi samo za narednu godinu izdvajamo tri puta više, 3.6 milijardi. O čemu vi pričate”, pitao je Vesić poslanike opozicije.

“Toliko njih interesuju građani Srbije, toliko ih inetersuje da li će građani Trstenika, Kravljeva, Kruševca, Požege imati vezu autoputem do Beograda, da li će Novi Pazar biti vezan brzom saobraćajnicom preko Raške do Kraljeva. Da ih je interesovalo, mogli su to da rade, ali nisu radili ništa od toga”, rekao je Vesić.

Primetio je da su pruge pre 2012. godine bile u katastrofalnom stanju, a da danas Beograd i Novi Sad spaja brza pruga, dok je završetak brze pruge do Subotice predviđen 2025. godine, kada će se, nakon što i mađarski partneri završe svoju deonicu, od Beograda do Budimpešte putovati železnicom brzinom 200 kilometara na sat.

Takođe, najavio je da je budžetom za narednu godinu prediđeno projektovanje brze pruge do Niša, pa će građani Srbije već 2028. godine moći da putuju brzom prugom od Niša do Budimpešte.

Predviđena je, kaže, i obnova 150 kilometara pruge Stalać – Kraljevo – Rudnica, kao i rekonstrukcija pruge Valjevo – Vrbnica, što će, nakon obnove dela pruge Resnik – Valjevo, značiti da je pruga Beograd – Bar, sa srpske strane, potpuno obnovljena.

Napomenuo je i da se kroz budžet vide planovo za postrojenja za preradu i prečišćavanje otpadnih voda, kao i 6.095 kilometara kanalizacije, u 110 lokalnih samouprava, na 211 lokacija, što se radi sa kineskim, nemačkim partnerima, uz pomoć EU kroz IPARD fondove, te sa Razvojnom bankom Saveta Evrope.

“Tu se vidi kako izgleda Srbija i koliko građana pokrivamo kanalizacijaom. Što to nisu uradili oni koji vređaju? Da li je bilo zabranjeno da se gradi kanalizacija? Da li vas neko tukao po turu ako gradite kanalizaciju? Ne, nego ih nije interesovalo. Baš ih je bilo briga da li ljudi imaju kanalizaciju, jer je oni imaju”, poručio je ministar Vesić.

Takođe, naveo je da je budžetom predviđena izgradnja postrojenja za upravljanje otpadom, što će obuhvatiti 3,4 miliona ljudi.

“O tome danas raspravljamo. Možemo uvek da pričamo ako nešto možda ne ide dovoljno dobro, ali hajde da pričamo o onome što je život za građana, a ne o uvredama. Ako je jedino sto znate da kažete o budžetu - uvreda, onda vas ne interesuje budućnost Srbije, ni kako grajdani žive. Hajde da pričamo o razvoju zemlje”, rekao je Vesić.

Kako je rekao, sve što se čulo u parlamentu, svdilo se na to da u vladi postoje reciklirani kadrovi.

“Hvala bogu, ima ko i da vas reciklira, pošto vi niste nikakvi kadrovi, i niste u stanju da uradite ništa, ni da građanima ponudite bilo sta”, rekao je Vesić.

Kako nije čuo nijednu primebdu na budžet, očekuje da opozicija glasa za budže.

“Ko glasa protiv budžeta, on je protiv svih projekata, protiv Moravskog, Fruškogorskog koridora, brze pruge, autputa Kuzmin – Sremska Rača, autoputa Požega – Boljare, Požega – Kotroman… protiv svih infrastrukturnih projekata. Građani treba jasno da vide ko je za razvoj Srbije, a ko za politikanstvo”, zaključio je ministar Vesić.

