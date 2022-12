'DOVOLJNA JE ŠIBICA DA SVE ZAPALI': Ministar Vučević o situaciji na Kosovu i Metohiji

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio da je atmosfera na KiM toliko zapaljiva i napeta da je dovoljna jedna šibica da se zapali sve i krene u neželjenom pravcu.

Vučević ističe da ne treba da nas čudi što Kurti povlači niz jednostranih poteza koji su usmereni na destabilizaciju i nepoštovanje svih sporazuma koji su postignuti.

- To je jasna poruka Srbima da su oni tamo nepoželjni, i ne treba to ni uvijati u celofane i oblande. To je jedan organizovani teror njegove administracije, i to je njegova politika, da potpuno etnički očisti Kosovo - rekao je ministar Vučević na TV Prva.

On kaže da je lako iz Beograda, Novog Sada, Niša ili Kragujevca govoriti, ali da naši ljudi na Kosovu žive Kurtijev teror svaki dan.

- Nije lako ni objasniti srpskoj zajednici na severu KiM koliko je važno da ostanu smireni i ne nasedaju na provokacije, a sa druge strane da ne budu poniženi i obespravljeni potpuno - dodaje ministar.

Vučević kaže da je cilj svih ciljeva Aljbina Kurtija da uplaši i protera Srbe.

- Juče su išli sa tom pričom da zauzimaju opštinske izborne komisije, nalaze eksplozivne materije. To su gluposti, jedino što je eksplodiralo su njihova oruđa. Oni se provlače kroz neke prozore, izbacuju neke ljude, administrativce. Još nismo videli da neko šalje specijalce da osvajaju prostorije opštinske izborne komisije, u nadi da će održati izbore - kaže ministar.

Autor: