Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je Samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tirani. On je otvaranju Samita rekao je da će razgovarati sa svima, ali da će posebne bilaterale imati sa italijanskom premijerkom, sa holandskim i belgijskim premijerima.

Kolumnistkinja Nedeljnika Ljiljana Smajlović rekla je za Pink da je stav Beograda da inače treba razgovarati, i da smo uvek tamo gde se o nama razgovara o stvarima koje su za nas bitne.

- Možda ja to nisam dobro pratila, ali ipak mi se učinilo, da je gnev predsednika Vučića na Evropsku uniju dolazio od tuda što EU izgleda njemu obećala da će vrlo strogo da se osvrne na Kurtijev potez o imenovanju Rašića i Rade Trajković, pa je ta osuda izostala. On je promenio mišljenje kada je i Brisel promenio ton, i eksplicitno rekao da je to kršenje ustava Kosova - rekla je Smajilović.

Ona je dodala da kada ste predsednik, morate da radite i za vas neprijatne poslove.

- Mnogima je teško palo kada je predsednik rekao da im neće niko otići u Tiranu, pa je onda promenio mišljenje, ali države zato i imaju predsednika da te neke stvari za naciju koje mi ne bismo voleli da radimo uradi - kaže Smajilović i dodaje:

- U politici se često govori, kada ljudi izaberu šefa kabineta, predsednik uzme šefa kabineta, pa šef kabineta obavlja sve neprijatne poslove i razgovore. Ne dolazi predsedik recimo američki u posetu u neku zemlju da isporuči ultimatum, on dođe kada je već sve dogovoreno, da obavi neki prijatan posao. Ali u stvari nekada ne može šef kabineta sve da ti obavi, moraš ti da uradiš nešto za zemlju, što je tebi lično vrlo teško - navodi Smajilović, i dodaje da sve ovo spada u rok službe Aleksandra Vučića.

Glavne teme na samitu u Tirani bile su uvođenje sankcija Rusiji i pitanje Kosova i Metohije.

- Mi ne znamo o čemu je on razgovarao, oko ovih konkretnih stvari oko Kosova, ali smo znali da će se svaki evropski skup ticati Rusije. Videli smo izjavu ambasadora Hila koji kaže da mnoge zemlje trpe zato što su uvele sankcije Rusiji, pa bi bio red da im se i Srbija pridruži i da podnese cenu. Možda se on neporezno izrazio da i Srbija treba da trpi, ali je stvarno nekako nemoralno predstavljati Srbiju kao profitera, i da smo profitirali što nismo uveli sankcije. Malo zvuči kao izjava profesora Teodorovića, ako danas hoćeš da budeš moralan, onda moraš da se smrzavaš u svom stanu - kaže Smajilović i dodaje, da je po njoj to nemoralno i nepristojno reći, jer solidarnost bi trebalo da je dvosmerna ulica - kaže Samilović.

Kako je rekla, ne možete od nekoga očekivati da bude solidaran sa drugima, a videli smo šta se desi kad su bile sankcije i kada je Evropa prvo svoje potrebe zadovoljila za vakcinom, videli smo šta se dešavalo sa Italijom za vreme korone i šta se dešavalo sa respiratorima.