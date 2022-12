DIREKTORKA VRTIĆA U LEPOSAVIĆU: Pripadnici Kfora hteli da uđu naoružani u obdanište, uplašili smo se, ali ih nismo pustili unutra

U momentu kada su vojnici Kfora oko 12 i 30 sati sa oružjem u rukama ušli u dvorište obdaništa u Leposaviću i krenuli ka ulaznim vratima, oko 300 mališana svih uzrasta bilo je u zgradi, a oni najmlađi su spavali, rekla je za Kosovo onlajn direktorka objekta "Naša radost" Zorica Jovanović.

"Vojnici Kfora su ušli u dvorište našeg vrtića nenajavljeni, naoružani i još na službeni ulaz. U tom trenutku deca su spavala, a mi u našoj ustanovi imamo oko 300 mališana svih uzrasta, od šest meseci do predškolaca", kaže direktorka Jovanović.

Kako je objasnila, kada su dva vojnika Kfora izašli iz džipa, radnici obezbeđenja vrtića su ih primetili i probali su da razgovaraju sa njima.

"Međutim oni nisu želeli da razgovaraju, insistirali su da im otvorimo vrata glavnog ulaza. Pošto mi to ne radimo, jer je to nedopustivo zarad bezbednosti naše dece, pogotovo ne ljudima koji su naoružani i koji ne žele nikakvu komunikaciju sa nama. Mi to nismo uradili, a oni su se zadržali u krugu naše ustanove duže od deset minuta. Zatim su se vratili istim putem odakle su došli i izašli iz našeg kruga. To se sve dešavalo oko 13 časova danas" kazala je Jovanović.

Jovanović dodaje da su radnici bili uplašeni jer se vojnici nisu najavili i bili su naoružani.

"Svi smo se uplašili, pre svega zbog dece za koju smo odgovorni. Delatnost ove ustanove je rad sa decom predškolskog uzrasta tako da smo mi odgovorni prvenstvo za njihovu bezbednost. Iz tog razloga strah u ovakvoj situaciji je neizbežna", rekla je Jovanović.